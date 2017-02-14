Lexus презентует новую версию LS в марте

В рамках международного автомобильного в Женеве Lexus представит гибридную версию флагманского седана Lexus LS. Незадолго до этого события компания опубликовала первый снимок модели.
Подробной информации о новом гибридном LS 500h пока нет. Что касается экстерьера, то «зеленая» версия флагманского седана внешне практически не отличается от бензиновой версии, однако на кузове помещен шильдик с надписью Hybrid. Сообщается, что дебют новинки состоится 7 марта.
Напомним, что публичная премьера бензинового варианта седана LS 500 состоялась в рамках автосалона в Детройте в январе этого года. Под капотом автомобиля расположился 3,5-литровый двигатель V6 с системой турбонаддува, мощность которого составляет 421 л.с. В качестве трансмиссии выступает 9-диапазонная АКПП. Седан предлагается с задним приводом.
В список оснащения LS вошла спортивная подвеска, 24-дюймовый проекционный дисплей, высококачественная аудиосистема, а также модифицированная система подавления шума. Также разработчики предусмотрели системы безопасности. Ожидается, что гибридный LS 500h получит аналогичный список опций.
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Подробной информации о новом гибридном LS 500h пока нет. Что касается экстерьера, то «зеленая» версия флагманского седана внешне практически не отличается от бензиновой версии, однако на кузове помещен шильдик с надписью Hybrid. Сообщается, что дебют новинки состоится 7 марта. {{material_117551}} Напомним, что публичная премьера бензинового варианта седана LS 500 состоялась в рамках автосалона в Детройте в январе этого года. Под капотом автомобиля расположился 3,5-литровый двигатель V6 с системой турбонаддува, мощность которого составляет 421 л.с. В качестве трансмиссии выступает 9-диапазонная АКПП. Седан предлагается с задним приводом. В список оснащения LS вошла спортивная подвеска, 24-дюймовый проекционный дисплей, высококачественная аудиосистема, а также модифицированная система подавления шума. Также разработчики предусмотрели системы безопасности. Ожидается, что гибридный LS 500h получит аналогичный список опций.
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