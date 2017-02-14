14 февраля 2017, 16:17

Lexus презентует новую версию LS в марте

В рамках международного автомобильного в Женеве Lexus представит гибридную версию флагманского седана Lexus LS. Незадолго до этого события компания опубликовала первый снимок модели.
Подробной информации о новом гибридном LS 500h пока нет. Что касается экстерьера, то «зеленая» версия флагманского седана внешне практически не отличается от бензиновой версии, однако на кузове помещен шильдик с надписью Hybrid. Сообщается, что дебют новинки состоится 7 марта.
 
Ранее мы писали
Мировая премьера автомобиля ранее состоялась на моторшоу в Париже, однако компания решила еще раз продемонстрировать ...
Читать далее
 
Напомним, что публичная премьера бензинового варианта седана LS 500 состоялась в рамках автосалона в Детройте в январе этого года. Под капотом автомобиля расположился 3,5-литровый двигатель V6 с системой турбонаддува, мощность которого составляет 421 л.с. В качестве трансмиссии выступает 9-диапазонная АКПП. Седан предлагается с задним приводом.
 
В список оснащения LS вошла спортивная подвеска, 24-дюймовый проекционный дисплей, высококачественная аудиосистема, а также модифицированная система подавления шума. Также разработчики предусмотрели системы безопасности. Ожидается, что гибридный LS 500h получит аналогичный список опций.

Комплектации и технические характеристики

Lexus LS Luxury 4.6 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин370
Объем двигателя4608
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл16.8
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл11.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Лексус ЛС

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Lexus LS
Мужики, подскажите, как поднять задок у лексуса лс430 2002 года... Буду очень благодарен..
САНЯ
Гибридный выпуск, или электроуправление выхлопом. Кто что знает?
Речь не о патрубке Y-образной формы со встроенной электрозаслонкой в таком конструктивном исполнении http:// a-t-a.ru/ goods/ 54/ 376/ ? Знакомый дооборудовал выпуск своей Legacy такой электрошняжкой за 7к еще по весне. По сути заслонка открыта — прямоток, заслонка закрыта — сток, все играючи с пульта ...
One4e
Дорогие седаны
Есть такой вариант Maserati Quattroporte
Klod
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Lexus Автомудрость Lexus АвтоПитер Lexus Дизайн и тюнинг Lexus Новинки и концепт кары Lexus Новости и акции автосалонов Lexus Автосалоны и дилеры марки Lexus Аренда и прокат авто марки Lexus Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lexus Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lexus
Главные материалы
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Что будет с рынком с приходом ЭРА-Глонасс?
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа Lexus LS
Купить Lexus LS 460 2012 в Москве
1 600 000 Р
Купить Lexus LS 460 2010 в Москве
1 549 000 Р
Купить Lexus LS 460 2008 в Москве
1 129 000 Р
Купить Lexus LS 460 2014 в Москве
3 323 204 Р
Купить Lexus LS 2005 в Москве
677 777 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль LS
Lexus презентует новую версию LS в марте
Подробной информации о новом гибридном LS 500h пока нет. Что касается экстерьера, то «зеленая» версия флагманского седана внешне практически не отличается от бензиновой версии, однако на кузове помещен шильдик с надписью Hybrid. Сообщается, что дебют новинки состоится 7 марта. {{material_117551}} Напомним, что публичная премьера бензинового варианта седана LS 500 состоялась в рамках автосалона в Детройте в январе этого года. Под капотом автомобиля расположился 3,5-литровый двигатель V6 с системой турбонаддува, мощность которого составляет 421 л.с. В качестве трансмиссии выступает 9-диапазонная АКПП. Седан предлагается с задним приводом. В список оснащения LS вошла спортивная подвеска, 24-дюймовый проекционный дисплей, высококачественная аудиосистема, а также модифицированная система подавления шума. Также разработчики предусмотрели системы безопасности. Ожидается, что гибридный LS 500h получит аналогичный список опций.
2017-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG