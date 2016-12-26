26 декабря 2016, 15:30

Lexus возглавил рейтинг самых популярных премиум-авто в Москве

По итогам 11 месяцев текущего года модель бренда NX реализована в количестве 1 828 экземпляров, что на 4 % больше аналогичного периода 2015 года. Другие участники рейтинга «отстали» ненамного.
По данным «Автостата», в тройку также входят 2 модели Mercedes-Benz - это E-Class и GL, продажи которых составили 1 726 и 1 662 экземпляров соответственно.
 
Пятерку замыкают BMW X5 (1528 шт.) и Mercedes-Benz GLC-Class (1503 шт.), при этом спрос на последний увеличился сразу на 266 %. Остальные позиции десятке популярных делят Audi Q7 (1388 шт.; + 98 %), BMW 3-Series (1334 шт.; + 8 %) и 5-Series (1245 шт.; + 18 %), Mercedes-Benz C-Class (1162 шт.; - 30 %) и Audi Q5 (1159 шт.; + 2 %).

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Lexus возглавил рейтинг самых популярных премиум-авто в Москве
По данным «Автостата», в тройку также входят 2 модели Mercedes-Benz - это E-Class и GL, продажи которых составили 1 726 и 1 662 экземпляров соответственно. Пятерку замыкают BMW X5 (1528 шт.) и Mercedes-Benz GLC-Class (1503 шт.), при этом спрос на последний увеличился сразу на 266 %. Остальные позиции десятке популярных делят Audi Q7 (1388 шт.; + 98 %), BMW 3-Series (1334 шт.; + 8 %) и 5-Series (1245 шт.; + 18 %), Mercedes-Benz C-Class (1162 шт.; - 30 %) и Audi Q5 (1159 шт.; + 2 %).
2016-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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