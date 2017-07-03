3 июля 2017, 11:44

Lexus выпустит удлиненную версию RX

Модельная линейка Lexus в обозримом будущем может пополниться первым в истории марки кроссовером, рассчитанным на 7 пассажиров. Речь идет об удлиненной модификации модели RX.
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Lexus RX
Выпускается с 2000 г.
Новый от 2 746 000 до 4 712 000 Р
Объявлений: 307
Отзывов: 4
По предварительным данным, длина вседорожника с литерой L увеличится на 160 мм о 5050 мм. Размер колесной базы при этом останется без изменений, однако по конструкции задняя часть станет более длинной, чтобы там можно было разместить 2 дополнительных кресла.

Удлиненный кроссовер предложат с бензиновым 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 300 л. .с или гибридной силовой установкой. В ее состав войдет этот же мотор, а также 2 электрических агрегата. В общей сложности «начинка» будет генерировать 312 «лошадей».

Премьера 7-местной модификации Lexus RX должна состояться уже осенью этого года на автосалоне в Токио. В продажу на местный авторынок автомобиль поступит в январе. Не исключено, что подобную машину японцы отправят и на европейский рынок.

Новинки и концепт кары Лексус РХ

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Lexus RX 350
Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Александр
Lexus RX270: ближе к народу
Лучше посмотри Тойота Хайлендер
Максим
Lexus RX 350: Выбор интеллигента
Кассетная дека для меломанов? Ну, ну ... Салон кичовитый, особенно руль с непрактичным сочетанием гладкого и холодного "псевдодерева" с кожей, которой должен быть обшит любой приличный руль. Возможности выбора нет. Спортивные модели марки? Это о чем ? Типичная заказуха. Похоже на грамотный и обработанный ...
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Lexus выпустит удлиненную версию RX
{{model_677}}По предварительным данным, длина вседорожника с литерой L увеличится на 160 мм о 5050 мм. Размер колесной базы при этом останется без изменений, однако по конструкции задняя часть станет более длинной, чтобы там можно было разместить 2 дополнительных кресла.Удлиненный кроссовер предложат с бензиновым 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 300 л. .с или гибридной силовой установкой. В ее состав войдет этот же мотор, а также 2 электрических агрегата. В общей сложности «начинка» будет генерировать 312 «лошадей».Премьера 7-местной модификации Lexus RX должна состояться уже осенью этого года на автосалоне в Токио. В продажу на местный авторынок автомобиль поступит в январе. Не исключено, что подобную машину японцы отправят и на европейский рынок.
2017-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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