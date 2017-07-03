3 июля 2017, 11:44
Lexus выпустит удлиненную версию RX
Модельная линейка Lexus в обозримом будущем может пополниться первым в истории марки кроссовером, рассчитанным на 7 пассажиров. Речь идет об удлиненной модификации модели RX.
Удлиненный кроссовер предложат с бензиновым 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 300 л. .с или гибридной силовой установкой. В ее состав войдет этот же мотор, а также 2 электрических агрегата. В общей сложности «начинка» будет генерировать 312 «лошадей».
Премьера 7-местной модификации Lexus RX должна состояться уже осенью этого года на автосалоне в Токио. В продажу на местный авторынок автомобиль поступит в январе. Не исключено, что подобную машину японцы отправят и на европейский рынок.
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Комментарии пользователей
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Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
Лучше посмотри Тойота Хайлендер
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