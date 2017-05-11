Льготные кредиты и лизинг останутся до конца года
Согласно поправкам в правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским банкам на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным физлицам на приобретение автомобилей, общий объем финансирования программы составит 10 млрд рублей. Действие программы распространяется на машины стоимостью до 1,45 млн рублей.
Примечательно, что ранее автокредиты с пониженной процентной ставкой выдавали на автомобили российского производства, стоимость которых составляла до 1,15 млн рублей. Увеличение порога максимальной стоимости позволит компенсировать подорожание машин в результате девальвации рубля. Всего правительство намерено добиться реализации 350 тыс. машин посредством льготных кредитов.
Что касается льготного лизинга, то условия реализации программы в 2017 году не изменятся. При этом общий объем финансирования программы также составит порядка 10 млрд рублей.
|Хорошие программы, которые должны существовать на постоянно основе.
|Порог максимальной стоимости авто все равно низкий, выбора мало.
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