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11 мая 2017, 15:17

Льготные кредиты и лизинг останутся до конца года

Действие программ льготного автокредитования и льготного лизинга для физических лиц продлили до конца текущего года. Соответствующий документ подписали в правительстве России.
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Согласно поправкам в правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским банкам на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным физлицам на приобретение автомобилей, общий объем финансирования программы составит 10 млрд рублей. Действие программы распространяется на машины стоимостью до 1,45 млн рублей.

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Примечательно, что ранее автокредиты с пониженной процентной ставкой выдавали на автомобили российского производства, стоимость которых составляла до 1,15 млн рублей. Увеличение порога максимальной стоимости позволит компенсировать подорожание машин в результате девальвации рубля. Всего правительство намерено добиться реализации 350 тыс. машин посредством льготных кредитов.

Что касается льготного лизинга, то условия реализации программы в 2017 году не изменятся. При этом общий объем финансирования программы также составит порядка 10 млрд рублей.

Плюсы и минусы
Хорошие программы, которые должны существовать на постоянно основе.Порог максимальной стоимости авто все равно низкий, выбора мало.
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Льготные кредиты и лизинг останутся до конца года
Согласно поправкам в правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским банкам на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным физлицам на приобретение автомобилей, общий объем финансирования программы составит 10 млрд рублей. Действие программы распространяется на машины стоимостью до 1,45 млн рублей.{{material_115851}}Примечательно, что ранее автокредиты с пониженной процентной ставкой выдавали на автомобили российского производства, стоимость которых составляла до 1,15 млн рублей. Увеличение порога максимальной стоимости позволит компенсировать подорожание машин в результате девальвации рубля. Всего правительство намерено добиться реализации 350 тыс. машин посредством льготных кредитов.Что касается льготного лизинга, то условия реализации программы в 2017 году не изменятся. При этом общий объем финансирования программы также составит порядка 10 млрд рублей.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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