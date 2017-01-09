9 января 2017, 10:41
Lifan 820 прибудет в Россию в течение полугода
Покупатели смогут приобрести модель с атмосферным двигателем объемом 2,4 литра мощностью 170 л.с. В паре с мотором производитель предлагает автоматическую КПП на 6 скоростей.
В Китае 820 выходит с 1,8-литровой установкой мощностью 133 л.с., 5-скоростной «механикой».
Эксперты отмечают большие габариты седана: 4 865 х 1 835 х 1 480 мм, а размеры колесной базы - 2 775 мм.
Одновременно с этой новинкой дилеры получат недавно выпущенный кроссовер Myway, ставший популярным в Китае.
Комплектации и технические характеристики
|Lifan 820 2.4 АТ
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2015
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Мощность, л.с./ об/мин
|167
|Объем двигателя
|2400
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Все характеристики
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25.10.2013, 08:06
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Крутой! С каждым разом всё круче и круче. Согласен с предыдущим комментом, надо катать. И оптимизма у меня более чем
| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
Купил машину 6 месяцев назад. Сегодня появилась проблема машина не набирает скорость хотя обороты приличные что делать? Подскажите.
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