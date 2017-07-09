9 июля 2017, 22:46

Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок

В течение ближайших 5 лет китайский Lifan намерен явить миру 14 новых моделей. Понятно, что не все из них пополнят собой российскую линейку бренда. Однако и нам кое-что перепадет.
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Модельный ряд Lifan в России обрел «капитана». Презентация бизнес-седана Murman, который отныне забронировал ...
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Как заявил на презентации нового флагманского седана Murman заместитель генерального директора ООО «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский, уже в сентябре россиян познакомят с новым 7-местным кроссовером Myway. В апреле 2018-го в дилерских шоу-румах появится обновленный вариант X60, который будет отличаться от нынешнего поколения примерно так же, как актуальный Solano II от предыдущей генерации. На тот же 2018 год запланированы еще 2 отечественные премьеры – 7-местный вэн под рабочим названием M7 и SUV с заводским индексом X80. В отличие от всех вышеназванных машин, российская судьба последнего пока что находится под вопросом.

На сегодня, как известно, отечественная линейка Lifan насчитывает 4 модели: X60, X50, Solano II и только что появившийся Murman. Наибольшее количество коммерческих сделок  (60-65%) по-прежнему приходится на «Икс Шестидесятый». Возможно, популярность вседорожника была бы еще большей, будь у покупателей возможность выбора версий с полным приводом. Однако в ближайшей перспективе ожидать лифановских «вездеходов» не приходится.

Вячеслав Галузинский, заместитель генерального директора «Лифан Моторc Рус» « Мы регулярно мониторим продажи и аудиторию и поэтому обладаем реальной картиной. А она говорит о том, что количество владельцев Lifan, желающих обладать полноприводными модификациями, невелико – всего 5-7%. Поэтому нет никакого резона влезать в этот сегмент рынка »
Вячеслав Галузинский, заместитель генерального директора «Лифан Моторc Рус»

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По его словам, импортер и его официальные партнеры готовы предложить владельцам кроссоверов некоторую альтернативу системе полного привода, которая может сослужить добрую службу в тех же непростых зимних условиях, -  несколько типов цепей противоскольжения. Что называется, на всякий случай…

А вот тех, кто мечтает об «автоматических» версиях Solano II, ожидают более приятные вести. Через 2 месяца подобные комплектации появятся у всех отечественных дилеров. Вместе с CVT автомобиль обзаведется 1,8-литровым двигателем. Вячеслав Галузинский призывает покупателей отказаться от предрассудков в отношении «лифановского» вариатора. По его словам, за несколько лет работы в России случаев замены агрегата по вине поломок еще не было. К тому же, на CVT распространяется 5-летняя гарантия автопроизводителя.

Г-н Галузинский говорит, что год от года растет уровень удовлетворенности россиян к продукции самой продаваемой у нас китайской марки. На сегодняшний день эта цифра составляет 30%. «При этом 90% владельцев Lifan довольны нашими машинами, - отмечает топ-менеджер «Лифан Моторс Рус». – Мы не хотим продавать наши автомобили исключительно как дешевые, со скидкой. Это уже день вчерашний. Задача проста и амбициозна - довести до потребителя осознание надежности бренда».

 
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Lifan X60
Выпускается с 2012 г.
Новый от 529 900 до 819 900 Р
Объявлений: 282
Отзывов: 9
При этом отказываться от эффективной системы предоставления скидок компания-импортер не собирается. На данный момент автомобили марки можно приобрести со скидкой 70 000 рублей. К тому же, по-прежнему актуальны ставки по программе «Лифан Финанс» - они находятся на том же уровне, что и ставки по госпрограммам поддержки автопрома, действующие в отношении других автопроизводителей, работающих на территории России.  

Несмотря на то, что «Лифаны» вот уже добрый десяток лет собираются на черкесском предприятии Derways (причем, по технологии полного цикла), какими-либо преференциями со стороны государства китайская компания не избалована. По словам Вячеслава Галузинского, отсутствуют прозрачные инструменты поддержки иностранных инвесторов, нет четкого понятия, что будет с отечественным авторынком в ближайшей перспективе. По этой самой причине автопроизводителю из Поднебесной не удается ускорить темпы возведения собственного сборочного предприятия в Липецке. Но завод, по словам топ-менеджера, при любом раскладе будет построен.

А пока суть да дело, Lifan продолжает удерживать пальму первенства среди китайских автогигантов. Это подтверждают свежие данные продаж АЕБ. Согласно им, в июне текущего года в стране был реализован 1 321 новый Lifan. Показатели ближайших конкурентов в разы слабее – 605 ед. (Chery), 182 ед. (Haval), 181 ед. (Geely) и т.п.

Иван Братуха
Купить авто Лифан Х60, икс 50, Солано

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Отзывы по теме
Форум Lifan X60
Купил машину 6 месяцев назад. Сегодня появилась проблема машина не набирает скорость хотя обороты приличные что делать? Подскажите.
Эдуард
Форум Lifan Solano
| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
влад
Lifan показал, на чем скоро поедет
Доводилось ездить на Лифане Х60, помогал другу перегонять его в Иваново, понравился, гармоничный автомобиль, когда на рынке появиться Лифан с вариатором запишусь на тест драйв проверю насколько стало лучше. Скорее всего буду брать, тем более что цены на него вполне умеренные.
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Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
{{material_119957}} Как заявил на презентации нового флагманского седана Murman заместитель генерального директора ООО «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский, уже в сентябре россиян познакомят с новым 7-местным кроссовером Myway. В апреле 2018-го в дилерских шоу-румах появится обновленный вариант X60, который будет отличаться от нынешнего поколения примерно так же, как актуальный Solano II от предыдущей генерации. На тот же 2018 год запланированы еще 2 отечественные премьеры – 7-местный вэн под рабочим названием M7 и SUV с заводским индексом X80. В отличие от всех вышеназванных машин, российская судьба последнего пока что находится под вопросом.На сегодня, как известно, отечественная линейка Lifan насчитывает 4 модели: X60, X50, Solano II и только что появившийся Murman. Наибольшее количество коммерческих сделок  (60-65%) по-прежнему приходится на «Икс Шестидесятый». Возможно, популярность вседорожника была бы еще большей, будь у покупателей возможность выбора версий с полным приводом. Однако в ближайшей перспективе ожидать лифановских «вездеходов» не приходится.{{person_107_Мы регулярно мониторим продажи и аудиторию и поэтому обладаем реальной картиной. А она говорит о том, что количество владельцев Lifan, желающих обладать полноприводными модификациями, невелико – всего 5-7%. Поэтому нет никакого резона влезать в этот сегмент рынка}} {{material_119176}} По его словам, импортер и его официальные партнеры готовы предложить владельцам кроссоверов некоторую альтернативу системе полного привода, которая может сослужить добрую службу в тех же непростых зимних условиях, -  несколько типов цепей противоскольжения. Что называется, на всякий случай… А вот тех, кто мечтает об «автоматических» версиях Solano II, ожидают более приятные вести. Через 2 месяца подобные комплектации появятся у всех отечественных дилеров. Вместе с CVT автомобиль обзаведется 1,8-литровым двигателем. Вячеслав Галузинский призывает покупателей отказаться от предрассудков в отношении «лифановского» вариатора. По его словам, за несколько лет работы в России случаев замены агрегата по вине поломок еще не было. К тому же, на CVT распространяется 5-летняя гарантия автопроизводителя. Г-н Галузинский говорит, что год от года растет уровень удовлетворенности россиян к продукции самой продаваемой у нас китайской марки. На сегодняшний день эта цифра составляет 30%. «При этом 90% владельцев Lifan довольны нашими машинами, - отмечает топ-менеджер «Лифан Моторс Рус». – Мы не хотим продавать наши автомобили исключительно как дешевые, со скидкой. Это уже день вчерашний. Задача проста и амбициозна - довести до потребителя осознание надежности бренда». {{gallery_892}} {{model_3033}} При этом отказываться от эффективной системы предоставления скидок компания-импортер не собирается. На данный момент автомобили марки можно приобрести со скидкой 70 000 рублей. К тому же, по-прежнему актуальны ставки по программе «Лифан Финанс» - они находятся на том же уровне, что и ставки по госпрограммам поддержки автопрома, действующие в отношении других автопроизводителей, работающих на территории России.   Несмотря на то, что «Лифаны» вот уже добрый десяток лет собираются на черкесском предприятии Derways (причем, по технологии полного цикла), какими-либо преференциями со стороны государства китайская компания не избалована. По словам Вячеслава Галузинского, отсутствуют прозрачные инструменты поддержки иностранных инвесторов, нет четкого понятия, что будет с отечественным авторынком в ближайшей перспективе. По этой самой причине автопроизводителю из Поднебесной не удается ускорить темпы возведения собственного сборочного предприятия в Липецке. Но завод, по словам топ-менеджера, при любом раскладе будет построен. А пока суть да дело, Lifan продолжает удерживать пальму первенства среди китайских автогигантов. Это подтверждают свежие данные продаж АЕБ. Согласно им, в июне текущего года в стране был реализован 1 321 новый Lifan. Показатели ближайших конкурентов в разы слабее – 605 ед. (Chery), 182 ед. (Haval), 181 ед. (Geely) и т.п.
2017-07-09
Автор: Иван Братуха
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