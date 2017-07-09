Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
На сегодня, как известно, отечественная линейка Lifan насчитывает 4 модели: X60, X50, Solano II и только что появившийся Murman. Наибольшее количество коммерческих сделок (60-65%) по-прежнему приходится на «Икс Шестидесятый». Возможно, популярность вседорожника была бы еще большей, будь у покупателей возможность выбора версий с полным приводом. Однако в ближайшей перспективе ожидать лифановских «вездеходов» не приходится.
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Мы регулярно мониторим продажи и аудиторию и поэтому обладаем реальной картиной. А она говорит о том, что количество владельцев Lifan, желающих обладать полноприводными модификациями, невелико – всего 5-7%. Поэтому нет никакого резона влезать в этот сегмент рынка
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Вячеслав Галузинский, заместитель генерального директора «Лифан Моторc Рус»
А вот тех, кто мечтает об «автоматических» версиях Solano II, ожидают более приятные вести. Через 2 месяца подобные комплектации появятся у всех отечественных дилеров. Вместе с CVT автомобиль обзаведется 1,8-литровым двигателем. Вячеслав Галузинский призывает покупателей отказаться от предрассудков в отношении «лифановского» вариатора. По его словам, за несколько лет работы в России случаев замены агрегата по вине поломок еще не было. К тому же, на CVT распространяется 5-летняя гарантия автопроизводителя.
Г-н Галузинский говорит, что год от года растет уровень удовлетворенности россиян к продукции самой продаваемой у нас китайской марки. На сегодняшний день эта цифра составляет 30%. «При этом 90% владельцев Lifan довольны нашими машинами, - отмечает топ-менеджер «Лифан Моторс Рус». – Мы не хотим продавать наши автомобили исключительно как дешевые, со скидкой. Это уже день вчерашний. Задача проста и амбициозна - довести до потребителя осознание надежности бренда».
Несмотря на то, что «Лифаны» вот уже добрый десяток лет собираются на черкесском предприятии Derways (причем, по технологии полного цикла), какими-либо преференциями со стороны государства китайская компания не избалована. По словам Вячеслава Галузинского, отсутствуют прозрачные инструменты поддержки иностранных инвесторов, нет четкого понятия, что будет с отечественным авторынком в ближайшей перспективе. По этой самой причине автопроизводителю из Поднебесной не удается ускорить темпы возведения собственного сборочного предприятия в Липецке. Но завод, по словам топ-менеджера, при любом раскладе будет построен.
А пока суть да дело, Lifan продолжает удерживать пальму первенства среди китайских автогигантов. Это подтверждают свежие данные продаж АЕБ. Согласно им, в июне текущего года в стране был реализован 1 321 новый Lifan. Показатели ближайших конкурентов в разы слабее – 605 ед. (Chery), 182 ед. (Haval), 181 ед. (Geely) и т.п.
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