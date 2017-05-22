Lifan представил флагманскую модель Murman
Первая – с двигателем объемом 1,8 литра собственной разработки, оснащенным 5-ступенчатой механической коробкой передач. с В дальнейшем планируется вывод комплектации с ДВС объемом 2,4 литра и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с наличием ручного режима управления, поставляемой австралийской компанией DSI. Агрегаты отвечают нормам Евро 5.
В конструкции Murman применены элементы из высокопрочной стали, а в двери дополнительно интегрированы поперечные брусья безопасности. Это увеличивает прочность кузова и безопасность водителя и пассажиров. Корпус оснащен также современными электронными системами безопасности, в том числе, ABS и ESP, а также имеет несколько подушек безопасности, ремни безопасности с преднатяжением и цифровую камеру заднего вида с выводом картинки на монитор.
Применение независимых передней и задней подвесок обеспечивает седану эффективную звукоизоляцию, а также позволяет поглощать вибрацию и демпфировать неровности дорожного покрытия. Салон выполнен в черных тонах, а также в 2-цветном исполнении: темно-серый оттенок и сливок, что вызвало множество положительных откликов. Цены и полный перечень оснащения модели станут известны ближе к старту продаж.
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