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22 мая 2017, 13:00

Lifan представил флагманскую модель Murman

Уже в июле этого года в российских дилерских центрах Lifan появится в продаже флагманский седан Murman. Автомобиль выйдет на рынок с двумя вариантами силовой установки.
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  Lifan представил флагманскую модель Murman Lifan, Lifan Lifan представил флагманскую модель Murman Lifan, Lifan Lifan представил флагманскую модель Murman
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Первая – с двигателем объемом 1,8 литра собственной разработки, оснащенным 5-ступенчатой механической коробкой передач. с В дальнейшем планируется вывод комплектации с ДВС объемом 2,4 литра и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с наличием ручного режима управления, поставляемой австралийской компанией DSI. Агрегаты отвечают нормам Евро 5.

В конструкции Murman применены элементы из высокопрочной стали, а в двери дополнительно интегрированы поперечные брусья безопасности. Это увеличивает прочность кузова и безопасность водителя и пассажиров. Корпус оснащен также современными электронными системами безопасности, в том числе, ABS и ESP, а также имеет несколько подушек безопасности, ремни безопасности с преднатяжением и цифровую камеру заднего вида с выводом картинки на монитор.

Применение независимых передней и задней подвесок обеспечивает седану эффективную звукоизоляцию, а также позволяет поглощать вибрацию и демпфировать неровности дорожного покрытия. Салон выполнен в черных тонах, а также в 2-цветном исполнении: темно-серый оттенок и сливок, что вызвало множество положительных откликов. Цены и полный перечень оснащения модели станут известны ближе к старту продаж.

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Lifan представил флагманскую модель Murman
Первая – с двигателем объемом 1,8 литра собственной разработки, оснащенным 5-ступенчатой механической коробкой передач. с В дальнейшем планируется вывод комплектации с ДВС объемом 2,4 литра и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с наличием ручного режима управления, поставляемой австралийской компанией DSI. Агрегаты отвечают нормам Евро 5.В конструкции Murman применены элементы из высокопрочной стали, а в двери дополнительно интегрированы поперечные брусья безопасности. Это увеличивает прочность кузова и безопасность водителя и пассажиров. Корпус оснащен также современными электронными системами безопасности, в том числе, ABS и ESP, а также имеет несколько подушек безопасности, ремни безопасности с преднатяжением и цифровую камеру заднего вида с выводом картинки на монитор.Применение независимых передней и задней подвесок обеспечивает седану эффективную звукоизоляцию, а также позволяет поглощать вибрацию и демпфировать неровности дорожного покрытия. Салон выполнен в черных тонах, а также в 2-цветном исполнении: темно-серый оттенок и сливок, что вызвало множество положительных откликов. Цены и полный перечень оснащения модели станут известны ближе к старту продаж.
2017-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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