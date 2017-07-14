14 июля 2017, 13:31

Lifan представил стратегию развития автопрома КНР

Lifan Group принял участие в международной промышленной выставке «Иннпром-2017». Компания стала единственным участником из КНР, и представила план развития промышленности Китая.
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Lifan представил стратегию развития автопрома КНР Lifan

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В настоящий момент Китай активно использует опыт Японии (применение роботов в производстве), Германии (объединение аппаратного обеспечения с программным, а также с информатизацией и интернетом) и Америки (поиск инновационных решений и оптимизация автомобильной сети, в том числе промышленная экология, научные исследование и разработки и др.).

Также Китай ввел свой стратегический план на 10 лет – Made in China 2025. Глава Lifan Group привел данные экспертов, согласно которым реализация этой стратегии позволит китайскому автопрому достичь объема в 50 млн автомобилей, включая 10 млн производимых за пределами страны.

В настоящий момент Lifan уделяет значительное внимание развитию новых источников энергии. Среди последних больших достижений компании – возможность быстрой (за 3 минуты) замены батареи в элеткрокарах и рост их доли в сфере каршеринга. Так, в Panda Auto используется по 8 часов в будние дни и по 12 – в выходные 7 000 электромобилей Lifan. Это самый популярный сервис каршеринга в Китае, особенно среди молодых людей.

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Отзывы по теме
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| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
влад
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Тоха_35
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Lifan представил стратегию развития автопрома КНР
{{material_119995}}В настоящий момент Китай активно использует опыт Японии (применение роботов в производстве), Германии (объединение аппаратного обеспечения с программным, а также с информатизацией и интернетом) и Америки (поиск инновационных решений и оптимизация автомобильной сети, в том числе промышленная экология, научные исследование и разработки и др.). Также Китай ввел свой стратегический план на 10 лет – Made in China 2025. Глава Lifan Group привел данные экспертов, согласно которым реализация этой стратегии позволит китайскому автопрому достичь объема в 50 млн автомобилей, включая 10 млн производимых за пределами страны.В настоящий момент Lifan уделяет значительное внимание развитию новых источников энергии. Среди последних больших достижений компании – возможность быстрой (за 3 минуты) замены батареи в элеткрокарах и рост их доли в сфере каршеринга. Так, в Panda Auto используется по 8 часов в будние дни и по 12 – в выходные 7 000 электромобилей Lifan. Это самый популярный сервис каршеринга в Китае, особенно среди молодых людей.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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