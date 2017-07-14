Lifan представил стратегию развития автопрома КНР
Lifan Group принял участие в международной промышленной выставке «Иннпром-2017». Компания стала единственным участником из КНР, и представила план развития промышленности Китая.
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Также Китай ввел свой стратегический план на 10 лет – Made in China 2025. Глава Lifan Group привел данные экспертов, согласно которым реализация этой стратегии позволит китайскому автопрому достичь объема в 50 млн автомобилей, включая 10 млн производимых за пределами страны.
В настоящий момент Lifan уделяет значительное внимание развитию новых источников энергии. Среди последних больших достижений компании – возможность быстрой (за 3 минуты) замены батареи в элеткрокарах и рост их доли в сфере каршеринга. Так, в Panda Auto используется по 8 часов в будние дни и по 12 – в выходные 7 000 электромобилей Lifan. Это самый популярный сервис каршеринга в Китае, особенно среди молодых людей.
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