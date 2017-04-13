330
13 апреля 2017, 18:00

Lifan расширяет список комплектаций своей кроссовера Х50

Lifan представляет специальную версию кроссовера Х50 - Off Road. Новинка будет отличаться оригинальными накладками с расширителями колесных арок и серебристыми накладками на переднем и заднем бампере.
^
Автомобиль также будет оснащен доработанной решеткой радиатора и головной оптикой со светодиодными ходовыми огнями. Габариты автомобиля остались прежними: 4 100мм в длину и 1 722мм в ширину с дорожным просветом – 208 мм. Стоимость новинки пока не сообщается.
Lifan X50
Выпускается с 2015 г.
Новый от 559 900 до 639 900 Р
Объявлений: 73


Кроссоверы Lifan Х50 продолжают оставаться одними из самых популярных на российском рынке – так, в марте было продано 368 экземпляров этого автомобиля. Салон вседорожника стал более комфортным при максимуме полезного пространства.
Купить авто Лифан

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Lifan Solano
| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
влад
Форум Lifan X60
Купил машину 6 месяцев назад. Сегодня появилась проблема машина не набирает скорость хотя обороты приличные что делать? Подскажите.
Эдуард
Форум Lifan Smily
Когда в салоне брали отцу х60, обратил внимание на Смайли. Ни я, ни моя жена никогда не разделяли любовь к маленьким машинам. НО. Если все-таки вопрос или матиз, или смайли, само собой, как по мне, лучше смайли - матиз совсем уж букашечный. А в лифан я присел на заднее сиденье и мои 1,90 там поместились ...
Тоха_35
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Lifan Автомудрость Lifan АвтоПитер Lifan Дизайн и тюнинг Lifan Новинки и концепт кары Lifan Новости и акции автосалонов Lifan Автосалоны и дилеры марки Lifan Аренда и прокат авто марки Lifan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lifan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lifan
Главные материалы
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Тест-драйв Jaguar XJ: праздник у камина
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 40 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Lifan расширяет список комплектаций своей кроссовера Х50
Автомобиль также будет оснащен доработанной решеткой радиатора и головной оптикой со светодиодными ходовыми огнями. Габариты автомобиля остались прежними: 4 100мм в длину и 1 722мм в ширину с дорожным просветом – 208 мм. Стоимость новинки пока не сообщается.{{model_6209}}Кроссоверы Lifan Х50 продолжают оставаться одними из самых популярных на российском рынке – так, в марте было продано 368 экземпляров этого автомобиля. Салон вседорожника стал более комфортным при максимуме полезного пространства.
2017-04-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Ростов-на-Дону Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG