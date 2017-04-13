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13 апреля 2017, 18:00
Lifan расширяет список комплектаций своей кроссовера Х50
Lifan представляет специальную версию кроссовера Х50 - Off Road. Новинка будет отличаться оригинальными накладками с расширителями колесных арок и серебристыми накладками на переднем и заднем бампере.
Автомобиль также будет оснащен доработанной решеткой радиатора и головной оптикой со светодиодными ходовыми огнями. Габариты автомобиля остались прежними: 4 100мм в длину и 1 722мм в ширину с дорожным просветом – 208 мм. Стоимость новинки пока не сообщается.
Кроссоверы Lifan Х50 продолжают оставаться одними из самых популярных на российском рынке – так, в марте было продано 368 экземпляров этого автомобиля. Салон вседорожника стал более комфортным при максимуме полезного пространства.
Кроссоверы Lifan Х50 продолжают оставаться одними из самых популярных на российском рынке – так, в марте было продано 368 экземпляров этого автомобиля. Салон вседорожника стал более комфортным при максимуме полезного пространства.
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21.01.2015, 09:00
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Комментарии пользователей
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