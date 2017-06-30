30 июня 2017, 13:15
Lightyear анонсировал выход первого электрокара
Голландская компания Lightyear готовит свою первую серийную модель. Речь идет об электрокаре на солнечных батареях под названием One, который должен появиться на рынке в 2019 году.
Подробностей о «начинке» автомобиля пока что нет. Известно лишь, что полного заряда батарей хватит на 400-800 км пути в зависимости от комплектации. Верхнюю часть автомобиля покроют солнечными панелями, которые и будут восполнять энергию установки.
Как говорят в компании, в Голландии машина будет получать достаточно света для ежедневных поездок. А в годовом отношении пробег одного One будет достигать 10 тыс. км.
На первом этапе Lightyear выпустит 10 таких электрокаров, стоимость каждого из которых составит не менее 119 тыс. евро. Через 2 года еще 100 таких машин найдут своих владельцев.
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23.06.2017, 20:12
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