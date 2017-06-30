30 июня 2017, 13:15

Lightyear анонсировал выход первого электрокара

Голландская компания Lightyear готовит свою первую серийную модель. Речь идет об электрокаре на солнечных батареях под названием One, который должен появиться на рынке в 2019 году.
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Lightyear анонсировал выход первого электрокара

Подробностей о «начинке» автомобиля пока что нет. Известно лишь, что полного заряда батарей хватит на 400-800 км пути в зависимости от комплектации. Верхнюю часть автомобиля покроют солнечными панелями, которые и будут восполнять энергию установки.

Как говорят в компании, в Голландии машина будет получать достаточно света для ежедневных поездок. А в годовом отношении пробег одного One будет достигать 10 тыс. км.

На первом этапе Lightyear выпустит 10 таких электрокаров, стоимость каждого из которых составит не менее 119 тыс. евро. Через 2 года еще 100 таких машин найдут своих владельцев.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Исток Мастер в Митино
Мчались на прошлых выходных по трассе и камушек в стекло попал, в итоге...ремонт лобового стекла потребовался. Как всегда выручили ребята из этого автосервиса. Работают быстро, качественно и недорого. Так что автосервис хороший , всем довольны.
Liyovkin
загорелось brake и аккумулятор на панели
Причина найдена. Это предохранитель ALT S 10 A.
Полина.
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
Давно пора поднять человечество на уровень выше, все топчемся на одном месте.
Андрей
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Lightyear анонсировал выход первого электрокара
Подробностей о «начинке» автомобиля пока что нет. Известно лишь, что полного заряда батарей хватит на 400-800 км пути в зависимости от комплектации. Верхнюю часть автомобиля покроют солнечными панелями, которые и будут восполнять энергию установки.Как говорят в компании, в Голландии машина будет получать достаточно света для ежедневных поездок. А в годовом отношении пробег одного One будет достигать 10 тыс. км.На первом этапе Lightyear выпустит 10 таких электрокаров, стоимость каждого из которых составит не менее 119 тыс. евро. Через 2 года еще 100 таких машин найдут своих владельцев.
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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