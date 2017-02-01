Ликинский «Вояж» пройдет тест-драйв в Санкт-Петербурге
Новинка была представлена на Петербургском международном инновационном форуме пассажирского транспорта в 2016 году, а теперь будет задействована при перевозках детских групп и обслуживании различных мероприятий. В течение 6 месяцев специалисты предприятия с учетом мнения водителей будут оценивать работу образца.
Автобус оборудован двигателем стандарта «Евро-4», круиз-контролем, ограничителем скорости. Салон рассчитан на 53 пассажира и располагает кондиционером, аудио- и видеосистемой.
«Пассажиравтотранс» не первый год проводит испытания новинок российских и зарубежных производителей, в том числе работающих на альтернативном топливе. В январе предприятие завершило первые испытания электробуса «КамАЗ». В 2017-м в автопарках тестирование пройдут дизельный китайский Golden Dragon XML6125, Mercedes-Benz Citaro на компримированном газе и 2-этажный египетский MCV-800.
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