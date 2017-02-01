1 февраля 2017, 17:44

Ликинский «Вояж» пройдет тест-драйв в Санкт-Петербурге

Об этом говорится в информации предприятия «Пассажиравтотранс», которое как раз-таки и занимается тестированием нового автобуса ЛиАЗ-5251 «Вояж». Он является совместным продуктом Ликинского автобусного завода и концерна Scania.

Новинка была представлена на Петербургском международном инновационном форуме пассажирского транспорта в 2016 году, а теперь будет задействована при перевозках детских групп и обслуживании различных мероприятий. В течение 6 месяцев специалисты предприятия с учетом мнения водителей будут оценивать работу образца.

Автобус оборудован двигателем стандарта «Евро-4», круиз-контролем, ограничителем скорости. Салон рассчитан на 53 пассажира и располагает кондиционером, аудио- и видеосистемой. 

«Пассажиравтотранс» не первый год проводит испытания новинок российских и зарубежных производителей, в том числе работающих на альтернативном топливе. В январе предприятие завершило первые испытания электробуса «КамАЗ». В 2017-м в автопарках тестирование пройдут дизельный китайский Golden Dragon XML6125, Mercedes-Benz Citaro на компримированном газе и 2-этажный египетский MCV-800.

Новости LIAZ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
Тойота Центр Парнас | отзывы
Все отлично! Отремонтировали авто в срок, спасибо команде профессионалов. Так держать!
Ася
Как Вы развлекаетесь?
Вот оно что, прогресс пошел и в этом деле, а то все клин клином советуют, надо название запомнить монинг кеа, наверное скоро пригодится.
pavlovkir
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ЛИАЗ Автомудрость ЛИАЗ АвтоПитер ЛИАЗ Дизайн и тюнинг ЛИАЗ Новинки и концепт кары ЛИАЗ Новости и акции автосалонов ЛИАЗ Автосалоны и дилеры марки ЛИАЗ Аренда и прокат авто марки ЛИАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ЛИАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ЛИАЗ
Главные материалы
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Ликинский «Вояж» пройдет тест-драйв в Санкт-Петербурге
Новинка была представлена на Петербургском международном инновационном форуме пассажирского транспорта в 2016 году, а теперь будет задействована при перевозках детских групп и обслуживании различных мероприятий. В течение 6 месяцев специалисты предприятия с учетом мнения водителей будут оценивать работу образца. Автобус оборудован двигателем стандарта «Евро-4», круиз-контролем, ограничителем скорости. Салон рассчитан на 53 пассажира и располагает кондиционером, аудио- и видеосистемой.  «Пассажиравтотранс» не первый год проводит испытания новинок российских и зарубежных производителей, в том числе работающих на альтернативном топливе. В январе предприятие завершило первые испытания электробуса «КамАЗ». В 2017-м в автопарках тестирование пройдут дизельный китайский Golden Dragon XML6125, Mercedes-Benz Citaro на компримированном газе и 2-этажный египетский MCV-800.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG