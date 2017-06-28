28 июня 2017, 13:11
Lincoln возглавил рейтинг самых «тихих» авто
Сразу несколько автомобильных СМИ назвали ТОП-5 автомобилей с лучшей, по их оценке, шумоизоляцией. Возглавил список Lincoln Continental, в котором предусмотрена система активного подавления звука.
Система Lincoln Continental направлена на улавливание постороннего звука, в результате чего искусственный интеллект посылает встречную звуковую волну, которая отталкивает посторонние шумы на 180 градусов.
На втором месте рейтинга Audi A8. Автомобиль выполнен из особых материалов, который подавляет шум от двигателя V8 мощностью 450 л.с.
Третьим в списке самых «тихих» авто стал электрокар Tesla Model 3, который обладает бесшумным мотором. Также благодаря использованию качественных материалов, посторонние звуки с улицы проходят мимо салона.
Четвертым по уровню шумоизоляции американцы назвали гибридный минивэн – Chrysler Pacifica, а пятым стал новый Mercedes-Benz S-Class. В обоих автомобилях конструкторы создали системы поглощения звуков работы двигателя и вентиляции, благодаря чему пассажиры и водители могут не отвлекаться на посторонние шумы.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень помогает в подготовке, кстати. Гораздо спокойнее на экзамен идти теперь. Спасибо;)
Как заменить пробки головки на Магнуме 408? Кто менял подскажите... Может кто знает, порядок зажимания болтов на головке????
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
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