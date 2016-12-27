27 декабря 2016, 15:05

«Линия Сталина»: броня крепка, и танки наши быстры

До Нового года остаются считаные дни, и тем из автомобилистов, кто на каникулах намерен посетить братскую Белоруссию, наша информация может вполне пригодиться. Побывав сами, мы рекомендуем посетить Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» – один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории страны.
«Линия Сталина»: броня крепка, и танки наши быстры

Комплекс располагается на трассе Р28 в направлении Молодечно, у агрогородка Лошаны, в 20 км от МКАДа и в 6 км от Заславля. Он был создан к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе благотворительного фонда «Память Афгана» и способен порадовать ценителей истории не только наличием реставрированной военной техники, но и многим другим, в частности, тематическими экскурсиями. Одну из них, подслушанную в музее, мы сейчас и предлагаем вашему вниманию. 

«Линия Сталина» - ничто иное, как оборонительная система, которую СССР строил с 1928 по 1939 годы вдоль своей старой западной границы. Она начиналась у Карельского перешейка (Ленинград) и заканчивалась у берегов Черного моря (Одесса), то есть имела длину около 2000 км. Линия включала в себя 23 укрепленных района. Каждый такой район - это полоса местности, оборудованная системой долговременных (ДОТ) и полевых (траншеи, окопы) фортификационных сооружений, подготовленных к длительной обороне. ДОТ - разновидность бункера, прочное оборонительное сооружение, как правило, железобетонное, предназначенное для ведения огня из орудий или пулеметов. Так вот, на «Линии Сталина» было построено более 7000 таких сооружений.

После Первой мировой войны страны пришли к пониманию того, что классического типа крепости больше не годятся для укрепления границ, потому как не способны обороняться значительное время. Поэтому в 1930-е годы многие государства, включая СССР, пошли по новому  пути. В Германии была построена «Линия Зигфрида», «Восточный вал», во Франции - «Линия Мажино», в Финляндии - «Линия Маннергейма» и т.п.

 
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Официальное название обозреваемой оборонительной системы - «Укрепленные районы». А название «Линия Сталина» пришло от германской пропаганды. Граница была установлена в 1921 году в результате советско-польской войны - когда был подписан Рижский мирный договор, и земли Зап. Белоруссии отошли к Польше. Но уже в 1939-м граница СССР смещается на 300-400 км, и эти земли возвращаются в состав Советского Союза. При этом «Линия Сталина» отныне находится в глубоком тылу и перестает выполнять свою основную задачу.

Вдоль новой границы начинают строить новую оборонительную систему - т.н. «Линию Молотова», но вот построить ее к началу Великой Отечественной не удается. А ДОТы на «Линии Сталина» приказано было законсервировать - их оборудование вывезено на склады, а гарнизоны ДОТов переведены на новую границу. Правда, с началом войны «Линию Сталина» все же решили задействовать, хотя времени на это оставалось крайне мало.

Вместе с тем шло испытание укрепрайонов, 4 из которых находились на территории Белоруссии. Музей расположен на территории Минского укрепрайона - самого протяженного. Его задачей было прикрытие дороги на Минск и кратчайшего пути к Москве. Противник подошел сюда уже на третий день войны,  это была 3-я танковая армия Группы «Центр». Гарнизоны ДОТов к этому времени не успели достичь штатной численности, то есть, по сути, укрепрайон банально не был готов к обороне. Однако отпор фашистам дать все же удалось - бои на территории Минского района продолжались в течение 4 суток. Если брать «Линию Сталина» в целом, то она держала оборону в течение месяца. Киевский район - около 3 месяцев, Карельский район немцы не прорвали совсем.

В Минском укрепрайоне было построено более 300 ДОТов, при этом на сегодня сохранилось более 200. Основу составляли пулеметные точки. В музее всего 4 ДОТа, они построены в 1934 году. В начале войны данные сооружения оказались немного в стороне от главного направления наступления противника, несмотря на то, что от сегодняшнего музея до границы в то время было около 4 км. Оборона была как бы очаговой.

 
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Подъезжая по автодороге к комплексу, первым делом видишь на постаменте танк Т-34 образца 1943 года. Он имеет пушку калибра 76 мм, таких сохранилось мало. Танк воссоздан реставраторами из элементов 7 боевых машин. Рядом с танком - первый музейный экспонат- 2-орудийный артиллерийский ДОТ, или полукапонир. Предназначен для ведения флангового огня в одном направлении (не в сторону атаки противника). Тип защиты - М1, самый высокий: толщина фронтальной стены - 1,5 метра, потолочного перекрытия - 1,1 метра, остальных стен - 90 см. Также ДОТы возводили по типу защиты М2 и М3, более слабые. В конце 1930-х годов строили 2-этажные сооружения¸ где на 1 этаже были газоубежища и места для отдыха. В данном конкретном ДОТе мест для отдыха не предусмотрено - солдаты жили в казармах, которые находились недалеко, а сюда приходили по команде.

У огневой точки,  естественно, есть амбразура, и это самое слабое место, поэтому ее закрывали. Бронезаслонка весит 800 кг, ее поднимали и опускали сразу 2 бойца, вращая червячные лебедки. Щит надо было поднимать за 40 секунд, опускать за 20. Маскировка ДОТа - спецокраска плюс маскировочная сеть, сверху земля и дерн, то есть подобие холма. Иногда маскировали под жилые и хозпостройки. На фасаде ДОТа видны пробоины, но слабые, поскольку попадания были по касательной. Оно и понятно, ведь в 1941-м танковые колонны противника шли по шоссейным дорогам, а нынешней асфальтовой не существовало.

Внутри ДОТа есть образцы снарядов - бетонобойные, осколочно-фугасные калибра 122 и 152 мм. При одном попадании они не могли разрушить ДОТ. У огневой точки 2 входа: грузовой для боеприпасов и для личного состава. Проникнуть при закрытых дверях в ДОТ было сложно - низкие дверные проемы и высокие пороги. Расчет на каждую пушку - 7 красноармейцев: 5 находились в боевом каземате, 2 - непосредственно в ДОТе. Присутствуют яма глубиной 2 метра  (гильзосборный колодец), генераторный отсек (калорифер, вентилятор и генератор) и отсек командира, где смонтирован перископ, запасы керосина и сухпайков на 5 суток.

Главное орудие - пушка образца 1942 года калибра 76,2 мм. Есть еще «трехдюймовка» образца 1902 года. Она имеет скорострельность до 10 выстрелов в минуту и дальность стрельбы до 5,5 км. Каждый ее снаряд весит 6,5 кг, после выстрела гильза скатывалась под порог, в тот самый колодец. Корзина в колодце извлекалась посредством лебедки, подвешенной под потолком. На каждую пушку 300 снарядов. Такого боекомплекта хватало ненадолго, и снаряды постоянно подвозили.

 
6
фото
  
Траншея с ячейками для стрелков и блиндажами, ведущая к другому ДОТу, - новодел, в годы войны ее тут не было. Рядом противотанковые ежи. Которых боялись боевые машины, а также надолбы (столбики, закопанные в землю на глубину 1 метр под углом 75 градусов, и пирамиды («Зубы дракона»), которые соединялись между собой под землей. Такие конструкции наиболее часто использовали финны и немцы.

Особый интерес представляет фашистское «Бронированное гнездо». Это 3-тонный колпак, возвышавшийся из земли на 50 см, который при необходимости можно было перевозить трактором или танком. В нем располагались 2 солдата с пулеметом и перископом. В отличие от советских ДОТов, здесь была печка под ногами пулеметчика. Такие колпаки немцы стали применять с 1943 года, когда начали отступать. Их тщательно маскировали и устанавливали по 3-4 шт. на 1 км. 

Противотанковые огневые точки (ПТОТы). Это такие железобетонные сооружения из башни танка Т-26, которая могла поворачиваться на 360 градусов. В каждом ПТОТе было 2 отсека, на 6-7 человек. Имелась пушка калибра 45 мм и спаренный с ней пулемет. ПТОТы были только в Белорусском военном округе (9 в Минском укрепрайоне). В музее сохранилась только башня ПТОТа, а сам он в 6 км отсюда.

 
6
фото
  
Трехамбразурный пулеметный ДОТ. Толщина стен, как у первого, то есть тип защиты М1. Он устанавливался на передовой. Внешне пулеметный ДОТ отличается от артиллерийского: амбразуры поменьше и они ступенчатые, что обеспечивало рикошет пуль и осколков. 3 амбразуры охватывают почти 180 градусов. Внутри находилось до 12 человек. Пороги еще выше, чем у первого ДОТа, а дверные проемы еще ниже. Высота до потолка - 1, 85 метра, 2 боевых каземата. Станковые пулеметы образца 1910 года - т.н. «Максимы» калибра 7,62 мм.

Боекомплект на каждый пулемет - 9000 патронов. Но это немного, ибо у пулемета высокая скорострельность (до 600 выстрелов в минуту). Дальность стрельбы. - 2,7 км. Такие пулеметы быстро перегревались, поэтому в ДОТе под каждым пулеметом находилась вода в баках, накачиваемых насосом. Они соединялись и вмещали до 250 литров. При отступлении пулеметы можно было снимать с деревянных станков. В таком ДОТе не было электричества, потому использовались свечи и  аккумуляторные фонари.

Зенитная пушка образца 1939 года калибра 37 мм. Предназначалась для ведения огня как по воздушным целям, так и по наземным. Дальность стрельбы - до 6,5 км. Скорострельность - 60-120 выстрелов в минуту. На одной обойме - 5 патронов весом более 1 кг каждый. Горизонтальный угол обстрела не ограничен, вертикальный - от 5 до 85 градусов. Расчет 7 человек. Проста в управлении, а потому в расчете нередко служили девушки. Подобная пушка снималась в к/ф «А зори здесь тихие». Считается первой автоматической пушкой, допущенной в крупное серийное производство. В прямом смысле слова - оружие Победы.

 
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Все новогодне-рождественские дни «Линия Сталина» будет работать с 10 до 18 часов. Цена билета - 10 белорусских рублей. Работает парковка - 2 бел. рубля.

Иван Братуха Фото автора и Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»

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«Линия Сталина»: броня крепка, и танки наши быстры
Комплекс располагается на трассе Р28 в направлении Молодечно, у агрогородка Лошаны, в 20 км от МКАДа и в 6 км от Заславля. Он был создан к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе благотворительного фонда «Память Афгана» и способен порадовать ценителей истории не только наличием реставрированной военной техники, но и многим другим, в частности, тематическими экскурсиями. Одну из них, подслушанную в музее, мы сейчас и предлагаем вашему вниманию.  «Линия Сталина» - ничто иное, как оборонительная система, которую СССР строил с 1928 по 1939 годы вдоль своей старой западной границы. Она начиналась у Карельского перешейка (Ленинград) и заканчивалась у берегов Черного моря (Одесса), то есть имела длину около 2000 км. Линия включала в себя 23 укрепленных района. Каждый такой район - это полоса местности, оборудованная системой долговременных (ДОТ) и полевых (траншеи, окопы) фортификационных сооружений, подготовленных к длительной обороне. ДОТ - разновидность бункера, прочное оборонительное сооружение, как правило, железобетонное, предназначенное для ведения огня из орудий или пулеметов. Так вот, на «Линии Сталина» было построено более 7000 таких сооружений.После Первой мировой войны страны пришли к пониманию того, что классического типа крепости больше не годятся для укрепления границ, потому как не способны обороняться значительное время. Поэтому в 1930-е годы многие государства, включая СССР, пошли по новому  пути. В Германии была построена «Линия Зигфрида», «Восточный вал», во Франции - «Линия Мажино», в Финляндии - «Линия Маннергейма» и т.п.{{gallery_678}} Официальное название обозреваемой оборонительной системы - «Укрепленные районы». А название «Линия Сталина» пришло от германской пропаганды. Граница была установлена в 1921 году в результате советско-польской войны - когда был подписан Рижский мирный договор, и земли Зап. Белоруссии отошли к Польше. Но уже в 1939-м граница СССР смещается на 300-400 км, и эти земли возвращаются в состав Советского Союза. При этом «Линия Сталина» отныне находится в глубоком тылу и перестает выполнять свою основную задачу. Вдоль новой границы начинают строить новую оборонительную систему - т.н. «Линию Молотова», но вот построить ее к началу Великой Отечественной не удается. А ДОТы на «Линии Сталина» приказано было законсервировать - их оборудование вывезено на склады, а гарнизоны ДОТов переведены на новую границу. Правда, с началом войны «Линию Сталина» все же решили задействовать, хотя времени на это оставалось крайне мало. Вместе с тем шло испытание укрепрайонов, 4 из которых находились на территории Белоруссии. Музей расположен на территории Минского укрепрайона - самого протяженного. Его задачей было прикрытие дороги на Минск и кратчайшего пути к Москве. Противник подошел сюда уже на третий день войны,  это была 3-я танковая армия Группы «Центр». Гарнизоны ДОТов к этому времени не успели достичь штатной численности, то есть, по сути, укрепрайон банально не был готов к обороне. Однако отпор фашистам дать все же удалось - бои на территории Минского района продолжались в течение 4 суток. Если брать «Линию Сталина» в целом, то она держала оборону в течение месяца. Киевский район - около 3 месяцев, Карельский район немцы не прорвали совсем. В Минском укрепрайоне было построено более 300 ДОТов, при этом на сегодня сохранилось более 200. Основу составляли пулеметные точки. В музее всего 4 ДОТа, они построены в 1934 году. В начале войны данные сооружения оказались немного в стороне от главного направления наступления противника, несмотря на то, что от сегодняшнего музея до границы в то время было около 4 км. Оборона была как бы очаговой. {{gallery_677}} Подъезжая по автодороге к комплексу, первым делом видишь на постаменте танк Т-34 образца 1943 года. Он имеет пушку калибра 76 мм, таких сохранилось мало. Танк воссоздан реставраторами из элементов 7 боевых машин. Рядом с танком - первый музейный экспонат- 2-орудийный артиллерийский ДОТ, или полукапонир. Предназначен для ведения флангового огня в одном направлении (не в сторону атаки противника). Тип защиты - М1, самый высокий: толщина фронтальной стены - 1,5 метра, потолочного перекрытия - 1,1 метра, остальных стен - 90 см. Также ДОТы возводили по типу защиты М2 и М3, более слабые. В конце 1930-х годов строили 2-этажные сооружения¸ где на 1 этаже были газоубежища и места для отдыха. В данном конкретном ДОТе мест для отдыха не предусмотрено - солдаты жили в казармах, которые находились недалеко, а сюда приходили по команде. У огневой точки,  естественно, есть амбразура, и это самое слабое место, поэтому ее закрывали. Бронезаслонка весит 800 кг, ее поднимали и опускали сразу 2 бойца, вращая червячные лебедки. Щит надо было поднимать за 40 секунд, опускать за 20. Маскировка ДОТа - спецокраска плюс маскировочная сеть, сверху земля и дерн, то есть подобие холма. Иногда маскировали под жилые и хозпостройки. На фасаде ДОТа видны пробоины, но слабые, поскольку попадания были по касательной. Оно и понятно, ведь в 1941-м танковые колонны противника шли по шоссейным дорогам, а нынешней асфальтовой не существовало.Внутри ДОТа есть образцы снарядов - бетонобойные, осколочно-фугасные калибра 122 и 152 мм. При одном попадании они не могли разрушить ДОТ. У огневой точки 2 входа: грузовой для боеприпасов и для личного состава. Проникнуть при закрытых дверях в ДОТ было сложно - низкие дверные проемы и высокие пороги. Расчет на каждую пушку - 7 красноармейцев: 5 находились в боевом каземате, 2 - непосредственно в ДОТе. Присутствуют яма глубиной 2 метра  (гильзосборный колодец), генераторный отсек (калорифер, вентилятор и генератор) и отсек командира, где смонтирован перископ, запасы керосина и сухпайков на 5 суток.Главное орудие - пушка образца 1942 года калибра 76,2 мм. Есть еще «трехдюймовка» образца 1902 года. Она имеет скорострельность до 10 выстрелов в минуту и дальность стрельбы до 5,5 км. Каждый ее снаряд весит 6,5 кг, после выстрела гильза скатывалась под порог, в тот самый колодец. Корзина в колодце извлекалась посредством лебедки, подвешенной под потолком. На каждую пушку 300 снарядов. Такого боекомплекта хватало ненадолго, и снаряды постоянно подвозили. {{gallery_679}} Траншея с ячейками для стрелков и блиндажами, ведущая к другому ДОТу, - новодел, в годы войны ее тут не было. Рядом противотанковые ежи. Которых боялись боевые машины, а также надолбы (столбики, закопанные в землю на глубину 1 метр под углом 75 градусов, и пирамиды («Зубы дракона»), которые соединялись между собой под землей. Такие конструкции наиболее часто использовали финны и немцы. Особый интерес представляет фашистское «Бронированное гнездо». Это 3-тонный колпак, возвышавшийся из земли на 50 см, который при необходимости можно было перевозить трактором или танком. В нем располагались 2 солдата с пулеметом и перископом. В отличие от советских ДОТов, здесь была печка под ногами пулеметчика. Такие колпаки немцы стали применять с 1943 года, когда начали отступать. Их тщательно маскировали и устанавливали по 3-4 шт. на 1 км.  Противотанковые огневые точки (ПТОТы). Это такие железобетонные сооружения из башни танка Т-26, которая могла поворачиваться на 360 градусов. В каждом ПТОТе было 2 отсека, на 6-7 человек. Имелась пушка калибра 45 мм и спаренный с ней пулемет. ПТОТы были только в Белорусском военном округе (9 в Минском укрепрайоне). В музее сохранилась только башня ПТОТа, а сам он в 6 км отсюда. {{gallery_680}} Трехамбразурный пулеметный ДОТ. Толщина стен, как у первого, то есть тип защиты М1. Он устанавливался на передовой. Внешне пулеметный ДОТ отличается от артиллерийского: амбразуры поменьше и они ступенчатые, что обеспечивало рикошет пуль и осколков. 3 амбразуры охватывают почти 180 градусов. Внутри находилось до 12 человек. Пороги еще выше, чем у первого ДОТа, а дверные проемы еще ниже. Высота до потолка - 1, 85 метра, 2 боевых каземата. Станковые пулеметы образца 1910 года - т.н. «Максимы» калибра 7,62 мм. Боекомплект на каждый пулемет - 9000 патронов. Но это немного, ибо у пулемета высокая скорострельность (до 600 выстрелов в минуту). Дальность стрельбы. - 2,7 км. Такие пулеметы быстро перегревались, поэтому в ДОТе под каждым пулеметом находилась вода в баках, накачиваемых насосом. Они соединялись и вмещали до 250 литров. При отступлении пулеметы можно было снимать с деревянных станков. В таком ДОТе не было электричества, потому использовались свечи и  аккумуляторные фонари. Зенитная пушка образца 1939 года калибра 37 мм. Предназначалась для ведения огня как по воздушным целям, так и по наземным. Дальность стрельбы - до 6,5 км. Скорострельность - 60-120 выстрелов в минуту. На одной обойме - 5 патронов весом более 1 кг каждый. Горизонтальный угол обстрела не ограничен, вертикальный - от 5 до 85 градусов. Расчет 7 человек. Проста в управлении, а потому в расчете нередко служили девушки. Подобная пушка снималась в к/ф «А зори здесь тихие». Считается первой автоматической пушкой, допущенной в крупное серийное производство. В прямом смысле слова - оружие Победы. {{gallery_681}} Все новогодне-рождественские дни «Линия Сталина» будет работать с 10 до 18 часов. Цена билета - 10 белорусских рублей. Работает парковка - 2 бел. рубля.
2016-12-27
Автор: Иван Братуха Фото автора и Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»
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