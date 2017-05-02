Липецкие троллейбусы могут уступить место электробусам
Роман Леонтьев, руководитель группы по развитию продаж автобусов НефАЗ (дочернее предприятие «КамАЗа» в Башкирии) сообщил, что на заводе налажено серийное производство электробусов первого и второго поколений как перспективного вида пассажирского транспорта. Техника уже обслуживает пассажиров Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в рамках опытной эксплуатации. На 2018 год запланирован запуск производства электробусов третьего поколения.
Электробус КамАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащён видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона – 85 пассажиров. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 В. Запас хода на одной 20-минутной подзарядке – 100 км. Максимальная скорость – 65 км/ч. Электробус можно эксплуатировать при морозах до -30 градусов.
Среди главных преимуществ «камазовского» электробуса перед транспортом с ДВС называются экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации. На приобретение подобных машин действует программа государственного субсидирования.
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