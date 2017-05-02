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2 мая 2017, 09:44

Липецкие троллейбусы могут уступить место электробусам

ПАО «КамАЗ» предоставит низкопольный электробус для тестовой эксплуатации в Липецке. Если он покажет свою эффективность, городом могут быть сделаны объемные закупки подобной техники, которая, как ожидается, станет достойной альтернативой троллейбусам.
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Роман Леонтьев, руководитель группы по развитию продаж автобусов НефАЗ (дочернее предприятие «КамАЗа» в Башкирии) сообщил, что на заводе налажено серийное производство электробусов первого и второго поколений как перспективного вида пассажирского транспорта. Техника уже обслуживает пассажиров Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в рамках опытной эксплуатации. На 2018 год запланирован запуск производства электробусов третьего поколения.

Электробус КамАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащён видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона – 85 пассажиров. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 В. Запас хода на одной 20-минутной подзарядке – 100 км. Максимальная скорость – 65 км/ч. Электробус можно эксплуатировать при морозах до -30 градусов.

Среди главных преимуществ «камазовского» электробуса перед транспортом с ДВС называются экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации. На приобретение подобных машин действует программа государственного субсидирования.

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Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
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Липецкие троллейбусы могут уступить место электробусам
Роман Леонтьев, руководитель группы по развитию продаж автобусов НефАЗ (дочернее предприятие «КамАЗа» в Башкирии) сообщил, что на заводе налажено серийное производство электробусов первого и второго поколений как перспективного вида пассажирского транспорта. Техника уже обслуживает пассажиров Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в рамках опытной эксплуатации. На 2018 год запланирован запуск производства электробусов третьего поколения. Электробус КамАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащён видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона – 85 пассажиров. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 В. Запас хода на одной 20-минутной подзарядке – 100 км. Максимальная скорость – 65 км/ч. Электробус можно эксплуатировать при морозах до -30 градусов. Среди главных преимуществ «камазовского» электробуса перед транспортом с ДВС называются экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации. На приобретение подобных машин действует программа государственного субсидирования.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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