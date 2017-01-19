19 января 2017, 13:59

Lotus расширяет модельную линейку

Компания намерена в 2020 году выпустить преемника Elise и Exige, а к 2022 году будет готово новое поколение Evora. Бренд рассчитывает за счет моделей SUV удвоить продажи.

«Кроссовер будет хорошим дополнением к линейке Lotus, - пояснил глава Lotus Жан-Марк Гале. - никто не выпускает легкий и отлично управляющийся кроссовер, так что эта ниша свободна и выглядит привлекательно».

Руководитель компании признал, что работы над кроссовером идут, но окончательно не утверждены ни дизайн модели, ни ее технические характеристики. В то же время Lotus преследует цель сделать внедорожник более мощным по сравнению с конкурентами.

Также известно, что новые Elise и Exige станут легче и быстрее. Автомобили будут обеспечены более эффективной динамикой, чем предшественники. Есть информация, что менять дизайн Evora не будут.

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Lotus расширяет модельную линейку
«Кроссовер будет хорошим дополнением к линейке Lotus, - пояснил глава Lotus Жан-Марк Гале. - никто не выпускает легкий и отлично управляющийся кроссовер, так что эта ниша свободна и выглядит привлекательно». Руководитель компании признал, что работы над кроссовером идут, но окончательно не утверждены ни дизайн модели, ни ее технические характеристики. В то же время Lotus преследует цель сделать внедорожник более мощным по сравнению с конкурентами. Также известно, что новые Elise и Exige станут легче и быстрее. Автомобили будут обеспечены более эффективной динамикой, чем предшественники. Есть информация, что менять дизайн Evora не будут.
2017-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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