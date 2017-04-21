25
21 апреля 2017, 11:21

Lotus сделал Exige 380-сильным

Lotus подготовил новую экстремальную модификацию своего спорткара Exige. Новинка под названием Cup 380 выйдет ограниченным тиражом в количестве 60 экземпляров.
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  Lotus сделал Exige 380-сильным Lotus Exige Lotus сделал Exige 380-сильным Lotus Exige Lotus сделал Exige 380-сильным
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фото
  

Под капотом «горячей» версии модели находится 3,5-литровая «шестерка» с механическим нагнетателем, мощность которой составляет 380 «лошадей» и 410 Нм крутящего момента. В паре с ней выступает 6-ступенчатая механическая трансмиссия. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется модели всего через 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 282 км/ч.

Такие динамические показатели обеспечивает и низкий вес автомобиля – всего 1057 кг. Это на 62 кг меньше обычного Exige. Снизить массу спорткара разработчикам удалось благодаря применению в конструкции кузова карбоновых элементов.

Внешне новинка отличается дополнительными элементами обвеса кузова, включая новый передний сплиттер и массивное заднее антикрыло. Кроме того, на Cup 380 установили увеличенные задние колеса. Как поясняют в Lotus, новинка станет самой экстремальной версией модели. Стоимость ее составит от 83 тыс. фунтов стерлингов.

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Lotus сделал Exige 380-сильным
Под капотом «горячей» версии модели находится 3,5-литровая «шестерка» с механическим нагнетателем, мощность которой составляет 380 «лошадей» и 410 Нм крутящего момента. В паре с ней выступает 6-ступенчатая механическая трансмиссия. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется модели всего через 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 282 км/ч.{{model_693}}Такие динамические показатели обеспечивает и низкий вес автомобиля – всего 1057 кг. Это на 62 кг меньше обычного Exige. Снизить массу спорткара разработчикам удалось благодаря применению в конструкции кузова карбоновых элементов.Внешне новинка отличается дополнительными элементами обвеса кузова, включая новый передний сплиттер и массивное заднее антикрыло. Кроме того, на Cup 380 установили увеличенные задние колеса. Как поясняют в Lotus, новинка станет самой экстремальной версией модели. Стоимость ее составит от 83 тыс. фунтов стерлингов.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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