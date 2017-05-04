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4 мая 2017, 22:07

Лучшие раллисты страны соберутся на «Голубых озерах»

С 5 по 7 мая 2017 года в Псковской области пройдет VIII этап Кубка России по авторалли «Голубые озера». РАФ квалифицирует его еще III этапом Чемпионата Северо-Западного федерального округа и I этапом Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».
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В общей сложности гонщикам предстоит проехать порядка 200 км, из которых около 83 км — общая протяженность грунтово-гравийных скоростных участков. В  гонке будут задействованы дороги Пустошкинского и Новосокольнического районов. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Великих Луках. Стартом и финишем порадуют жителей деревни Рокачино Пустошкинского района.

Как информирует официальный портал госорганов Псковской области, заявки на участие в «Голубых озерах» уже подали более 50 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Луги, Иваново, Подольска, Ярославля, Ижевска и Челябинска.

На участках дорог, по которым проследуют гонщики, будет применяться электронная система хронометража и электронные часы с цифровой индикацией. Хронометраж ведется с точностью до 0,1 секунды.

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Лучшие раллисты страны соберутся на «Голубых озерах»
В общей сложности гонщикам предстоит проехать порядка 200 км, из которых около 83 км — общая протяженность грунтово-гравийных скоростных участков. В  гонке будут задействованы дороги Пустошкинского и Новосокольнического районов. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Великих Луках. Стартом и финишем порадуют жителей деревни Рокачино Пустошкинского района. Как информирует официальный портал госорганов Псковской области, заявки на участие в «Голубых озерах» уже подали более 50 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Луги, Иваново, Подольска, Ярославля, Ижевска и Челябинска. На участках дорог, по которым проследуют гонщики, будет применяться электронная система хронометража и электронные часы с цифровой индикацией. Хронометраж ведется с точностью до 0,1 секунды.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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