Любитель скорости в Петербурге накопил штрафов на 85 000 рублей
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Судебные приставы Центрального района возбудили в отношении забывчивого автолюбителя 91 исполнительное производство по взысканию штрафов ГИБДД на общую сумму 85 000 рублей, сообщает отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Санкт-Петербургу.
Известно, что 39 штрафов на 53 000 рублей гражданин погасил после беседы с приставом. Но оставшиеся 52 штрафа на 32 000 рублей выплачивать не спешил. Большая часть взысканий – за превышение скорости.
Приставы стали изыскивать другие способы погасить долг. Счета в банке арестовали, но на них не было достаточного количества средств. Никакого имущества, кроме машины, у мужчины не зарегистрировано. Не повлиял даже запрет регистрационных действий в отношении автомобиля, на котором должник нарушал ПДД.
В итоге судебный пристав вынес постановление о лишении должника права управления транспортным средством. Материалы направлены в суд.
Выяснилось, что нарушитель работает в одном из ресторанов в центре Петербурга. В бухгалтерию заведения направлено постановление «об обращении взыскания на заработную плату должника в размере 50%».
Напомним, как сообщалось накануне, в 2016 году на исполнении в УФССП России по Санкт-Петербургу находилось более 1 500 000 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. Судебными приставами взыскано более 528 000 000 рублей задолженностей по данной категории.
Записалась на своё первое ТО к официальному дилеру через интернет. Когда приехала на Таганку, машину сразу же загнали в бокс, а меня пригласили подождать в уютной комнате для отдыха. Пока я пила кофе, мастер выполнил все регламентные работы. Приятно, что к каждому клиенту и к каждой машине есть индивидуальный ...
Любитель скорости в Петербурге накопил штрафов на 85 000 рублей
Известно, что 39 штрафов на 53 000 рублей гражданин погасил после беседы с приставом. Но оставшиеся 52 штрафа на 32 000 рублей выплачивать не спешил. Большая часть взысканий – за превышение скорости. Приставы стали изыскивать другие способы погасить долг. Счета в банке арестовали, но на них не было достаточного количества средств. Никакого имущества, кроме машины, у мужчины не зарегистрировано. Не повлиял даже запрет регистрационных действий в отношении автомобиля, на котором должник нарушал ПДД. В итоге судебный пристав вынес постановление о лишении должника права управления транспортным средством. Материалы направлены в суд. Выяснилось, что нарушитель работает в одном из ресторанов в центре Петербурга. В бухгалтерию заведения направлено постановление «об обращении взыскания на заработную плату должника в размере 50%». Напомним, как сообщалось накануне, в 2016 году на исполнении в УФССП России по Санкт-Петербургу находилось более 1 500 000 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. Судебными приставами взыскано более 528 000 000 рублей задолженностей по данной категории.
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