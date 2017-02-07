7 февраля 2017, 11:00

Любитель скорости в Петербурге накопил штрафов на 85 000 рублей

Судебные приставы Центрального района возбудили в отношении забывчивого автолюбителя 91 исполнительное производство по взысканию штрафов ГИБДД на общую сумму 85 000 рублей, сообщает отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Санкт-Петербургу.
Известно, что 39 штрафов на 53 000 рублей гражданин погасил после беседы с приставом. Но оставшиеся 52 штрафа на 32 000 рублей выплачивать не спешил. Большая часть взысканий – за превышение скорости.
 
Приставы стали изыскивать другие способы погасить долг. Счета в банке арестовали, но на них не было достаточного количества средств. Никакого имущества, кроме машины, у мужчины не зарегистрировано. Не повлиял даже запрет регистрационных действий в отношении автомобиля, на котором должник нарушал ПДД.
 
В итоге судебный пристав вынес постановление о лишении должника права управления транспортным средством. Материалы направлены в суд.
 
Выяснилось, что нарушитель работает в одном из ресторанов в центре Петербурга. В бухгалтерию заведения направлено постановление «об обращении взыскания на заработную плату должника в размере 50%».
 
Напомним, как сообщалось накануне, в 2016 году на исполнении в УФССП России по Санкт-Петербургу находилось более 1 500 000 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. Судебными приставами взыскано более 528 000 000 рублей задолженностей по данной категории. 

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Любитель скорости в Петербурге накопил штрафов на 85 000 рублей
Известно, что 39 штрафов на 53 000 рублей гражданин погасил после беседы с приставом. Но оставшиеся 52 штрафа на 32 000 рублей выплачивать не спешил. Большая часть взысканий – за превышение скорости. Приставы стали изыскивать другие способы погасить долг. Счета в банке арестовали, но на них не было достаточного количества средств. Никакого имущества, кроме машины, у мужчины не зарегистрировано. Не повлиял даже запрет регистрационных действий в отношении автомобиля, на котором должник нарушал ПДД. В итоге судебный пристав вынес постановление о лишении должника права управления транспортным средством. Материалы направлены в суд. Выяснилось, что нарушитель работает в одном из ресторанов в центре Петербурга. В бухгалтерию заведения направлено постановление «об обращении взыскания на заработную плату должника в размере 50%». Напомним, как сообщалось накануне, в 2016 году на исполнении в УФССП России по Санкт-Петербургу находилось более 1 500 000 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. Судебными приставами взыскано более 528 000 000 рублей задолженностей по данной категории. 
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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