Люксовые автомобили все популярнее в России

Только за ноябрь их востребованность увеличилась на 26 %. Прошлый месяц стал рекордным для рынка – реализовано 77 машин премиум-класса, это больше прошлогодних показателей.
По данным «Автостата», среди элитных моделей безоговорочным лидером в ноябре стал Mercedes-Benz Maybach S-Class, который разошелся по России в количестве 61 экземпляр. Также россияне покупали модели брендов Bentley, Rolls-Royce и Maserati.
Общая статистика всех 11 месяцев также показывает положительную динамику роста реализации топовых транспортных средств. На отечественном рынке разошлось 1116 дорогих авто. В процентном соотношении реализация дорогих машин за весь год выросла на 6 %.
Если будет от 700тр сразу куплю. Фиатовцы должны понимать, если цена будет одинаковая с конкурентами, то "успех" будет аналогичен прошлому. Не котируется у нас Фиат, автомобили не ликвидные. Если хотите продавать, то кроме как ценой, привлечь не удастся. Характеристики примерно у всех одинаковые, дизайн ...
По словам менеджера кондиционер добавляет 500000 рублей. Бред полнейший. Мы потому и не купили Punto в свое время, так как были только максимальные комплектации да еще и с какими то ненужными допами. В итоге катаемся на Пежо с климатконтролем за более меньшие деньги. Пишут дешевле и оснащеннее L200, ...
По данным «Автостата», среди элитных моделей безоговорочным лидером в ноябре стал Mercedes-Benz Maybach S-Class, который разошелся по России в количестве 61 экземпляр. Также россияне покупали модели брендов Bentley, Rolls-Royce и Maserati. Общая статистика всех 11 месяцев также показывает положительную динамику роста реализации топовых транспортных средств. На отечественном рынке разошлось 1116 дорогих авто. В процентном соотношении реализация дорогих машин за весь год выросла на 6 %.
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