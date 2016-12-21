21 декабря 2016, 11:20

Люксовые автомобили все популярнее в России

Только за ноябрь их востребованность увеличилась на 26 %. Прошлый месяц стал рекордным для рынка – реализовано 77 машин премиум-класса, это больше прошлогодних показателей.
По данным «Автостата», среди элитных моделей безоговорочным лидером в ноябре стал Mercedes-Benz Maybach S-Class, который разошелся по России в количестве 61 экземпляр. Также россияне покупали модели брендов Bentley, Rolls-Royce и Maserati.
 
Общая статистика всех 11 месяцев также показывает положительную динамику роста реализации топовых транспортных средств. На отечественном рынке разошлось 1116 дорогих авто. В процентном соотношении реализация дорогих машин за весь год выросла на 6 %.

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evg
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Саша
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Люксовые автомобили все популярнее в России
По данным «Автостата», среди элитных моделей безоговорочным лидером в ноябре стал Mercedes-Benz Maybach S-Class, который разошелся по России в количестве 61 экземпляр. Также россияне покупали модели брендов Bentley, Rolls-Royce и Maserati. Общая статистика всех 11 месяцев также показывает положительную динамику роста реализации топовых транспортных средств. На отечественном рынке разошлось 1116 дорогих авто. В процентном соотношении реализация дорогих машин за весь год выросла на 6 %.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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