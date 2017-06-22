Марку Audi в Гудвуде будет представлять Том Кристенсен
На Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдет с 29 июня по 2 июля 2017 года, подразделение Audi Tradition представит 3 болида, победивших в Ле-Мане. За рулем Audi R8 LMP 2000 года зрители увидят Тома Кристенсена, который принес Audi первую победу в 24-часовом марафоне на этой модели.
На специальной выставке, посвященной датскому пилоту, компания представит еще 2 автомобиля, выступавших в Ле-Мане. В том числе среднемоторный прототип Audi, созданный для выступления в ралли в группе S, которым будет управлять чемпион мира Ханну Миккола.
Том Кристенсен может похвастаться долгой и успешной карьерой в автоспорте. На его счету 9 побед в марафоне «24 часа Ле-Мана», из которых 7 – за Audi. Страстный поклонник автоспорта и организатор этого события Чарльз Генри Гордон-Леннокс приглашает посетителей на выставку важнейших автомобилей для датского пилота, который 7 июля 2017 года отметит свой 50-летний юбилей.
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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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