22 июня 2017, 07:31

Марку Audi в Гудвуде будет представлять Том Кристенсен

На Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдет с 29 июня по 2 июля 2017 года, подразделение Audi Tradition представит 3 болида, победивших в Ле-Мане. За рулем Audi R8 LMP 2000 года зрители увидят Тома Кристенсена, который принес Audi первую победу в 24-часовом марафоне на этой модели.
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  Марку Audi в Гудвуде будет представлять Том Кристенсен Audi Марку Audi в Гудвуде будет представлять Том Кристенсен Audi Марку Audi в Гудвуде будет представлять Том Кристенсен
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фото
  

На специальной выставке, посвященной датскому пилоту, компания представит еще 2 автомобиля, выступавших в Ле-Мане. В том числе среднемоторный прототип Audi, созданный для выступления в ралли в группе S, которым будет управлять чемпион мира Ханну Миккола.

Том Кристенсен может похвастаться долгой и успешной карьерой в автоспорте. На его счету 9 побед в марафоне «24 часа Ле-Мана», из которых 7 – за Audi. Страстный поклонник автоспорта и организатор этого события Чарльз Генри Гордон-Леннокс приглашает посетителей на выставку важнейших автомобилей для датского пилота, который 7 июля 2017 года отметит свой 50-летний юбилей.

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Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
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юрок
Форум Audi Coupe
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Марку Audi в Гудвуде будет представлять Том Кристенсен
На специальной выставке, посвященной датскому пилоту, компания представит еще 2 автомобиля, выступавших в Ле-Мане. В том числе среднемоторный прототип Audi, созданный для выступления в ралли в группе S, которым будет управлять чемпион мира Ханну Миккола.Том Кристенсен может похвастаться долгой и успешной карьерой в автоспорте. На его счету 9 побед в марафоне «24 часа Ле-Мана», из которых 7 – за Audi. Страстный поклонник автоспорта и организатор этого события Чарльз Генри Гордон-Леннокс приглашает посетителей на выставку важнейших автомобилей для датского пилота, который 7 июля 2017 года отметит свой 50-летний юбилей.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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