Маршрутная сеть сопредельных регионов будет увеличена
Чиновники предложили на период 2018 - 2019 годов расширить действующую маршрутную сеть.
Попутно был выслушан доклад гендиректора «Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Кирилла Полякова.
Он заявил, что на развитие транспортной системы двух регионов в 2016 году было запланировано финансирование в объеме 108 500 млн рублей из бюджетов всех уровней. При этом израсходовано около 96 млн рублей.
В списке наиболее значительных мероприятий - завершение строительства первой очереди Кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга на участке от Приозерского шоссе до федеральной магистрали М-10 «Россия», завершение второй очереди строительства КАД от автодороги «Нарва» до п. Бронка, реконструкция автодороги «Нарва». 8 декабря 2016 года была утверждена Стратегия развития транспортной системы СПб и Ленобласти до 2030 года.
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