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13 апреля 2017, 19:31
Maserati подготовил спецверсию Ghibli Nerissimo
Североамериканское подразделение автопроизводителя Maserati планирует официально презентовать миру специальную версию Nerisimo для автомобилей Ghibli уже в ближайшее время.
Премьеру новинки обещают на Международном автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль выпущен ограниченным тиражом 450 экземпляров. Продажи будут вестись в салонах Соединенных Штатов и Канады. Новая версия доступна для Maserati Ghibli, Ghibli S, Ghibli SQ4.
Название спецверсии переводится как «очень черный». У автомобилей будет черный кузов с черными ручками дверей и черным оформлением окон, черные 20-дюймовые диски Urano с красными тормозными суппортами и черная решетка радиатора. Салон Ghibli Nerissimo получит спортивные педали, сиденья и кресла, отделку черной кожей с красной прострочкой, темные декоративные панели в интерьере и более богатое базовое оснащение.
Напомним, что ранее спецверсии своих моделей выпустил Rolls-Royce. В серию Black Badge вошли седаны Ghost и купе Wraith, отличающиеся черным кузовом и особой отделкой салона.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
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