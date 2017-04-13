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13 апреля 2017, 19:31

Maserati подготовил спецверсию Ghibli Nerissimo

Североамериканское подразделение автопроизводителя Maserati планирует официально презентовать миру специальную версию Nerisimo для автомобилей Ghibli уже в ближайшее время.
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Премьеру новинки обещают на Международном автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль выпущен ограниченным тиражом 450 экземпляров. Продажи будут вестись в салонах Соединенных Штатов и Канады. Новая версия доступна для Maserati Ghibli, Ghibli S, Ghibli SQ4.
 
Название спецверсии переводится как «очень черный». У автомобилей будет черный кузов с черными ручками дверей и черным оформлением окон, черные 20-дюймовые диски Urano с красными тормозными суппортами и черная решетка радиатора. Салон Ghibli Nerissimo получит спортивные педали, сиденья и кресла, отделку черной кожей с красной прострочкой, темные декоративные панели в интерьере и более богатое базовое оснащение.
 
Напомним, что ранее спецверсии своих моделей выпустил Rolls-Royce. В серию Black Badge вошли седаны Ghost и купе Wraith, отличающиеся черным кузовом и особой отделкой салона.
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Комментарии
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Отзывы по теме
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Виталий
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
mvo.ru
Отзыв о Maserati 228 1999 года
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
reviks
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Maserati подготовил спецверсию Ghibli Nerissimo
Премьеру новинки обещают на Международном автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль выпущен ограниченным тиражом 450 экземпляров. Продажи будут вестись в салонах Соединенных Штатов и Канады. Новая версия доступна для Maserati Ghibli, Ghibli S, Ghibli SQ4. Название спецверсии переводится как «очень черный». У автомобилей будет черный кузов с черными ручками дверей и черным оформлением окон, черные 20-дюймовые диски Urano с красными тормозными суппортами и черная решетка радиатора. Салон Ghibli Nerissimo получит спортивные педали, сиденья и кресла, отделку черной кожей с красной прострочкой, темные декоративные панели в интерьере и более богатое базовое оснащение. Напомним, что ранее спецверсии своих моделей выпустил Rolls-Royce. В серию Black Badge вошли седаны Ghost и купе Wraith, отличающиеся черным кузовом и особой отделкой салона.
2017-04-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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