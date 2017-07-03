3 июля 2017, 15:00

Maserati рассекретил свою главную летнюю новинку

Специально к разгару летнего сезона Maserati обновил свой кабриолет GranCabrio. Автомобиль получил обновленную внешность и улучшенную мультимедийную систему с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем.
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  Maserati рассекретил свою главную летнюю новинку Maserati GranCabrio Maserati рассекретил свою главную летнюю новинку
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От предшественника «открывашка» отличается другой решеткой радиатора, выполненной в стилистике концептуального Alfieri, а также обновленным воздухозаборникам. Коэффициент лобового сопротивления в результате модернизации улучшился до 0.32.

Под капотом кабриолета также произошли изменения. Вместо прежнего 4,2-литрового мотора V8 автомобиль имеет исключительно 8-цилиндровый 4,7-литровый агрегат с отдачей 460 л.с. и 520 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

С такой «начинкой» GranCabrio набирает «сотню» за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 299 км/ч. Новинка, которая дебютировала в рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде, должна поступить в продажу на европейский авторынок уже осенью этого года.

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Форум Maserati Quattroporte
Скажите пожалуйста , а как часто меняется сцепление на maserati quatroporte , как быстро происходит его износ? Спасибо
Виталий
Европа полюбила «трезубцы» Maserati
Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
mvo.ru
Отзыв о Maserati 228 1999 года
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
reviks
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Maserati рассекретил свою главную летнюю новинку
{{model_3112}} От предшественника «открывашка» отличается другой решеткой радиатора, выполненной в стилистике концептуального Alfieri, а также обновленным воздухозаборникам. Коэффициент лобового сопротивления в результате модернизации улучшился до 0.32.Под капотом кабриолета также произошли изменения. Вместо прежнего 4,2-литрового мотора V8 автомобиль имеет исключительно 8-цилиндровый 4,7-литровый агрегат с отдачей 460 л.с. и 520 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.С такой «начинкой» GranCabrio набирает «сотню» за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 299 км/ч. Новинка, которая дебютировала в рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде, должна поступить в продажу на европейский авторынок уже осенью этого года.
2017-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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