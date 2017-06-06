6 июня 2017, 12:40

Майские продажи Jeep в России показали рост

Самое весомое увеличение реализации новых машин (+76 % по сравнению тем же периодом прошлого года) продемонстрировал флагманский внедорожник Grand Cherokee.
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Согласно данным автопроизводителя, за 5 месяцев текущего года общими усилиями отечественных дилеров было продано 357 «индейцев». На 2 месте обосновался другой «краснокожий» - Cherokee. За него в мае проголосовали 158 россиян.

Кроме того, удалось найти покупателей на 42 внедорожника Wrangler и 65 компакт-кроссоверов Renegade.

Цифры цифрами, а де-факто продажи Jeep в России - "кот наплакал". Попадание в первый ТОП-40 для бреда уже удача. Согласно данным АЕБ, с января по май 2017 года компания реализовала всего лишь 520 новых автомобилей.

Дилерам откровенно не интересно сотрудничать с таким "успешным" автопроизводителем, посему мы наблюдаем отказ многих игроков от дилерства марки. Достаточно сказать, что в Санкт-Петербурге с маркой Jeep остался работать лишь один былой партнер. Да и он, как можно услышать в частных беседах с его сотрудниками, не слишком-то доволен результатами такой работы. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Jeep Grand Cherokee
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
сергей
Chrysler отзывает 28 000 кроссоверов!
Новость хоть и старая, но "Среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee впервые появился в 1999 году" а как же "Гранды" в лихие 90-е??? с 92-го года??!!!
Шурик
Chrysler представляет в России семь новых моделей
Кто знает когда выйдет новая модельCamry?
Дима
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Майские продажи Jeep в России показали рост
{{material_116573}} Согласно данным автопроизводителя, за 5 месяцев текущего года общими усилиями отечественных дилеров было продано 357 «индейцев». На 2 месте обосновался другой «краснокожий» - Cherokee. За него в мае проголосовали 158 россиян. Кроме того, удалось найти покупателей на 42 внедорожника Wrangler и 65 компакт-кроссоверов Renegade. Цифры цифрами, а де-факто продажи Jeep в России - "кот наплакал". Попадание в первый ТОП-40 для бреда уже удача. Согласно данным АЕБ, с января по май 2017 года компания реализовала всего лишь 520 новых автомобилей. Дилерам откровенно не интересно сотрудничать с таким "успешным" автопроизводителем, посему мы наблюдаем отказ многих игроков от дилерства марки. Достаточно сказать, что в Санкт-Петербурге с маркой Jeep остался работать лишь один былой партнер. Да и он, как можно услышать в частных беседах с его сотрудниками, не слишком-то доволен результатами такой работы. 
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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