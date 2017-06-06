6 июня 2017, 12:40
Майские продажи Jeep в России показали рост
Самое весомое увеличение реализации новых машин (+76 % по сравнению тем же периодом прошлого года) продемонстрировал флагманский внедорожник Grand Cherokee.
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Имя для самой молодой поросли из клана Jeep выбрано неслучайно и говорит о многом - ренегат, отступник, перебежчик ...Читать далее
Кроме того, удалось найти покупателей на 42 внедорожника Wrangler и 65 компакт-кроссоверов Renegade.
Цифры цифрами, а де-факто продажи Jeep в России - "кот наплакал". Попадание в первый ТОП-40 для бреда уже удача. Согласно данным АЕБ, с января по май 2017 года компания реализовала всего лишь 520 новых автомобилей.
Дилерам откровенно не интересно сотрудничать с таким "успешным" автопроизводителем, посему мы наблюдаем отказ многих игроков от дилерства марки. Достаточно сказать, что в Санкт-Петербурге с маркой Jeep остался работать лишь один былой партнер. Да и он, как можно услышать в частных беседах с его сотрудниками, не слишком-то доволен результатами такой работы.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
Новость хоть и старая, но "Среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee впервые появился в 1999 году" а как же "Гранды" в лихие 90-е??? с 92-го года??!!!
Кто знает когда выйдет новая модельCamry?
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