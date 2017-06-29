МАЗ дорожит сотрудничеством со Вьетнамом
Вчера, 28 июня, на Минском автомобильном заводе побывала делегация из Социалистической Республики Вьетнам во главе с министром иностранных дел Фам Бинь Минь.
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Попутно представители Вьетнама ознакомились с продукцией ведущих предприятий белорусской промышленности - «МТЗ», «Амкодора», «ММЗ», «Мотовело» и «Гомсельмаша».
Сборочное производство МАЗов во Вьетнаме планируется запустить уже в ноябре 2017-го. До этого Минский автозавод отправит азиатским партнерам порядка 200 готовых грузовиков и столько же машинокомплектов.
Белорусские автостроители формируют во Вьетнаме фирменную сервисно-сбытовую сеть. На данный момент она насчитывает 24 дилерских центра в 24 провинциях. Де-факто МАЗовские машины уже сегодня готовы обслуживать по всей стране.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Да... сливать газ посложнее чем солярку.
Монгольской народной республики нет уже 20 лет, это просто Монголия
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