29 июня 2017, 09:06

МАЗ дорожит сотрудничеством со Вьетнамом

Вчера, 28 июня, на Минском автомобильном заводе побывала делегация из Социалистической Республики Вьетнам во главе с министром иностранных дел Фам Бинь Минь.
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МАЗ дорожит сотрудничеством со Вьетнамом МАЗ

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Гостям представили широкий модельный ряд коммерческой техники МАЗ, а также продукцию предприятия, планируемую к поставкам и дальнейшей локализации во Вьетнаме.

Попутно представители Вьетнама ознакомились с продукцией ведущих предприятий белорусской промышленности - «МТЗ», «Амкодора», «ММЗ», «Мотовело» и «Гомсельмаша».

Сборочное производство МАЗов во Вьетнаме планируется запустить уже в ноябре 2017-го. До этого Минский автозавод отправит азиатским партнерам порядка 200 готовых грузовиков и столько же машинокомплектов.

Белорусские автостроители формируют во Вьетнаме фирменную сервисно-сбытовую сеть. На данный момент она насчитывает 24 дилерских центра в 24 провинциях. Де-факто МАЗовские  машины уже сегодня готовы обслуживать по всей стране.

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Отзывы по теме
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
Автобусы МАЗ отправились на Кузбасс
Да... сливать газ посложнее чем солярку.
Marat_
Монголам приглянулись МАЗы
Монгольской народной республики нет уже 20 лет, это просто Монголия
MGL
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МАЗ дорожит сотрудничеством со Вьетнамом
{{material_119693}} Гостям представили широкий модельный ряд коммерческой техники МАЗ, а также продукцию предприятия, планируемую к поставкам и дальнейшей локализации во Вьетнаме. Попутно представители Вьетнама ознакомились с продукцией ведущих предприятий белорусской промышленности - «МТЗ», «Амкодора», «ММЗ», «Мотовело» и «Гомсельмаша».Сборочное производство МАЗов во Вьетнаме планируется запустить уже в ноябре 2017-го. До этого Минский автозавод отправит азиатским партнерам порядка 200 готовых грузовиков и столько же машинокомплектов. Белорусские автостроители формируют во Вьетнаме фирменную сервисно-сбытовую сеть. На данный момент она насчитывает 24 дилерских центра в 24 провинциях. Де-факто МАЗовские  машины уже сегодня готовы обслуживать по всей стране.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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