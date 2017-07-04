МАЗ строит во Вьетнаме сборочное производство
Производство запустят в ноябре. До этого МАЗ отправит во Вьетнам 200 готовых грузовиков и столько же машинокомплектов на сумму 18,1 млн долларов. Контракт на первую поставку МАЗов подписан в Минске во время визита главы Вьетнама Чан Дай Куанга.
В следующем году минчане планируют отправить во Вьетнам около 1000 грузовиков, из которых порядка 700 – в качестве машинокомплектов. В 2019-м «страна красного дракона» получит уже 1300 ед. «В среднем во Вьетнаме планируется ежегодно собирать около 1 000 грузовиков МАЗ на сумму более 40 млн долларов. Вьетнамский рынок станет для нас одним самых перспективных в Юго-Восточной Азии», – отметили в компании «МАЗ».
За счёт местных комплектующих производство МАЗов за несколько лет локализуют на 40%. Это позволит беспошлинно продавать белорусские грузовики как во Вьетнаме, так и в 9 других странах АСЕАН – Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. В частности, речь идёт о Филиппинах, Индонезии, Таиланде и др.
На первом этапе во Вьетнаме будут собирать 6 моделей МАЗ. Это большие и малые самосвалы, тягачи для порта, длиннобазные грузовики и шасси для спецтехники. В дальнейшем на сборочном производстве будут устанавливать различные надстройки, например, цистерны и навесное оборудование для коммунальной техники. Для местного рынка машины пересмотрели: сузили до 2 500 мм, применили новые ведущие мосты и облегчили конструкцию.
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