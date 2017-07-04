4 июля 2017, 08:07

МАЗ строит во Вьетнаме сборочное производство

Уже к сентябрю 2017 года в 40 км от Ханоя, на месте рисового поля, планируется построить завод по производству грузовиков МАЗ. С 2018-го на нем будут ежегодно собирать порядка 1 000 автомобилей.
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МАЗ строит во Вьетнаме сборочное производство МАЗ

Производство запустят в ноябре. До этого МАЗ отправит во Вьетнам 200 готовых грузовиков и столько же машинокомплектов на сумму 18,1 млн долларов. Контракт на первую поставку МАЗов подписан в Минске во время визита главы Вьетнама Чан Дай Куанга.

В следующем году минчане планируют отправить во Вьетнам около 1000 грузовиков, из которых порядка 700 – в качестве машинокомплектов. В 2019-м «страна красного дракона» получит уже 1300 ед. «В среднем во Вьетнаме планируется ежегодно собирать около 1 000 грузовиков МАЗ на сумму более 40 млн долларов. Вьетнамский рынок станет для нас одним самых перспективных в Юго-Восточной Азии», – отметили в компании «МАЗ».

За счёт местных комплектующих производство МАЗов за несколько лет локализуют на 40%. Это позволит беспошлинно продавать белорусские грузовики как во Вьетнаме, так и в 9 других странах АСЕАН – Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. В частности, речь идёт о Филиппинах, Индонезии,  Таиланде и др.

На первом этапе во Вьетнаме будут собирать 6 моделей МАЗ. Это большие и малые самосвалы, тягачи для порта, длиннобазные грузовики и шасси для спецтехники. В дальнейшем на сборочном производстве будут устанавливать различные надстройки, например, цистерны и навесное оборудование для коммунальной техники. Для местного рынка машины пересмотрели: сузили до 2 500 мм, применили новые ведущие мосты и облегчили конструкцию.

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Отзывы по теме
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
Автобусы МАЗ отправились на Кузбасс
Да... сливать газ посложнее чем солярку.
Marat_
Монголам приглянулись МАЗы
Монгольской народной республики нет уже 20 лет, это просто Монголия
MGL
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МАЗ строит во Вьетнаме сборочное производство
Производство запустят в ноябре. До этого МАЗ отправит во Вьетнам 200 готовых грузовиков и столько же машинокомплектов на сумму 18,1 млн долларов. Контракт на первую поставку МАЗов подписан в Минске во время визита главы Вьетнама Чан Дай Куанга.В следующем году минчане планируют отправить во Вьетнам около 1000 грузовиков, из которых порядка 700 – в качестве машинокомплектов. В 2019-м «страна красного дракона» получит уже 1300 ед. «В среднем во Вьетнаме планируется ежегодно собирать около 1 000 грузовиков МАЗ на сумму более 40 млн долларов. Вьетнамский рынок станет для нас одним самых перспективных в Юго-Восточной Азии», – отметили в компании «МАЗ».За счёт местных комплектующих производство МАЗов за несколько лет локализуют на 40%. Это позволит беспошлинно продавать белорусские грузовики как во Вьетнаме, так и в 9 других странах АСЕАН – Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. В частности, речь идёт о Филиппинах, Индонезии,  Таиланде и др. На первом этапе во Вьетнаме будут собирать 6 моделей МАЗ. Это большие и малые самосвалы, тягачи для порта, длиннобазные грузовики и шасси для спецтехники. В дальнейшем на сборочном производстве будут устанавливать различные надстройки, например, цистерны и навесное оборудование для коммунальной техники. Для местного рынка машины пересмотрели: сузили до 2 500 мм, применили новые ведущие мосты и облегчили конструкцию.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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