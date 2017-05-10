45
10 мая 2017, 18:49
Mazda CX-5 Akera вышел на рынок
Новинка обрела свежий дизайн, современную «начинку» и высокопроизводительную силовую установку. Учитывая востребованность компактных внедорожников, модели предвещают коммерческий успех.
Под капотом у новинки находится 2,2-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами, «заточенный» под «дизель». Данная силовая установка способна развивать мощность 129 л.с. и 420 нм крутящего момента. В тандеме с мотором функционирует 6-ступенчатый «автомат». Есть также версия с 2,5-литровым бензиновым мотором, который способен развивать мощность 140 л.с. и 170 нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатый «автомат».
Топовая комплектация Mazda CX-5 Akera 2017 модельного года оценивается примерно в 50 000 долларов. В нее входят, к примеру, 7-дюймовая мультимедийная установка, камера заднего вида, спутниковая навигация, датчики парковки, цифровое радио, автоматические фары и стеклоочистители, светодиодные ходовые огни, адаптивный круиз-контроль, акустическая система Bose с 10 динамиками, проекционный дисплей, климат-контроль, кожаная отделка салона, система подогрева передних сидений. За дополнительную плату можно установить другие опции в автомобиль, в частности, заплатив примерно 1 000 долларов за панорамную крышу.
Наряду с топовой версией есть бюджетные, которые обойдутся клиентам в 28 000 долларов.
В салоне новинки имеются устройство Bluetooth, розетка на 12 вольт, разъемы для AUX и USB, мультимедийная установка, которая способна интегрироваться со многими гаджетами благодаря поддержке таких систем, как Android Auto и Apple CarPlay.
Максимальный объем багажника в CX-5 Akera 2017 модельного года составляет 442 литра. Если сравнивать с главным конкурентом, коим является Toyota RAV4, у него багажник обладает объемом 577 литров. Колесная база у CX-5 Akera составляет 27 см, как и в предыдущей версии внедорожника.
Производитель также заявляет модель как экономичную. По паспортным данным, на каждые 100 км пути авто расходует примерно 6 литров топлива. Данные действительны при езде по трассе на одной скорости и одной передаче. В реальных городских условиях топливный расход может составить 8,1 литр на каждые 100 км пути.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
|Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|192
|192
|Объем двигателя
|2488
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|9.3
|9.3
|Загородный цикл
|6.1
|6.1
|Смешанный цикл
|7.3
|7.3
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
Читайте по теме
Креатив Mazda: оберегаем шефа и стучим по железу
02.08.2016, 21:46
Mazda внесла в свои проекты элементы фитнеса и Бондианы
13.01.2016, 09:45
Как стартовали продажи Mazda3?
30.03.2014, 22:27
Mazda3: «небесные технологии» на Земле
11.11.2013, 14:21
Всего три двери. Малышам хватает
11.09.2013, 01:31
Россия – лидер по поставкам «аварийных» запчастей Mazda
23.08.2013, 19:41
Читайте по теме
Креатив Mazda: оберегаем шефа и стучим по железу
02.08.2016, 21:46
Mazda внесла в свои проекты элементы фитнеса и Бондианы
13.01.2016, 09:45
Как стартовали продажи Mazda3?
30.03.2014, 22:27
Mazda3: «небесные технологии» на Земле
11.11.2013, 14:21
Всего три двери. Малышам хватает
11.09.2013, 01:31
Россия – лидер по поставкам «аварийных» запчастей Mazda
23.08.2013, 19:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное