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10 мая 2017, 18:49

Mazda CX-5 Akera вышел на рынок

Новинка обрела свежий дизайн, современную «начинку» и высокопроизводительную силовую установку. Учитывая востребованность компактных внедорожников, модели предвещают коммерческий успех.
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Под капотом у новинки находится 2,2-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами, «заточенный» под «дизель». Данная силовая установка способна развивать мощность 129 л.с. и 420 нм крутящего момента. В тандеме с мотором функционирует 6-ступенчатый «автомат». Есть также версия с 2,5-литровым бензиновым мотором, который способен развивать мощность 140 л.с. и 170 нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатый «автомат».
 
Топовая комплектация Mazda CX-5 Akera 2017 модельного года оценивается примерно в 50 000 долларов. В нее входят, к примеру, 7-дюймовая мультимедийная установка, камера заднего вида, спутниковая навигация, датчики парковки, цифровое радио, автоматические фары и стеклоочистители, светодиодные ходовые огни, адаптивный круиз-контроль, акустическая система Bose с 10 динамиками, проекционный дисплей, климат-контроль, кожаная отделка салона, система подогрева передних сидений. За дополнительную плату можно установить другие опции в автомобиль, в частности, заплатив примерно 1 000 долларов за панорамную крышу.
 
Наряду с топовой версией есть бюджетные, которые обойдутся клиентам в 28 000 долларов. 
В салоне новинки имеются устройство Bluetooth, розетка на 12 вольт, разъемы для AUX и USB, мультимедийная установка, которая способна интегрироваться со многими гаджетами благодаря поддержке таких систем, как Android Auto и Apple CarPlay.
 
Максимальный объем багажника в CX-5 Akera 2017 модельного года составляет 442 литра. Если сравнивать с главным конкурентом, коим является Toyota RAV4, у него багажник обладает объемом 577 литров. Колесная база у CX-5 Akera составляет 27 см, как и в предыдущей версии внедорожника.
 
Производитель также заявляет модель как экономичную. По паспортным данным, на каждые 100 км пути авто расходует примерно 6 литров топлива. Данные действительны при езде по трассе на одной скорости и одной передаче. В реальных городских условиях топливный расход может составить 8,1 литр на каждые 100 км пути.

Комплектации и технические характеристики

Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин192 192
Объем двигателя2488 2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл9.3 9.3
Загородный цикл6.1 6.1
Смешанный цикл7.3 7.3
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Представлен обновленный Mazda CX-5
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
Александр
Тестируем СX-5 на «тяжелом» топливе
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
Андрей
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Mazda CX-5 Akera вышел на рынок
Под капотом у новинки находится 2,2-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами, «заточенный» под «дизель». Данная силовая установка способна развивать мощность 129 л.с. и 420 нм крутящего момента. В тандеме с мотором функционирует 6-ступенчатый «автомат». Есть также версия с 2,5-литровым бензиновым мотором, который способен развивать мощность 140 л.с. и 170 нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатый «автомат». Топовая комплектация Mazda CX-5 Akera 2017 модельного года оценивается примерно в 50 000 долларов. В нее входят, к примеру, 7-дюймовая мультимедийная установка, камера заднего вида, спутниковая навигация, датчики парковки, цифровое радио, автоматические фары и стеклоочистители, светодиодные ходовые огни, адаптивный круиз-контроль, акустическая система Bose с 10 динамиками, проекционный дисплей, климат-контроль, кожаная отделка салона, система подогрева передних сидений. За дополнительную плату можно установить другие опции в автомобиль, в частности, заплатив примерно 1 000 долларов за панорамную крышу. Наряду с топовой версией есть бюджетные, которые обойдутся клиентам в 28 000 долларов. В салоне новинки имеются устройство Bluetooth, розетка на 12 вольт, разъемы для AUX и USB, мультимедийная установка, которая способна интегрироваться со многими гаджетами благодаря поддержке таких систем, как Android Auto и Apple CarPlay. Максимальный объем багажника в CX-5 Akera 2017 модельного года составляет 442 литра. Если сравнивать с главным конкурентом, коим является Toyota RAV4, у него багажник обладает объемом 577 литров. Колесная база у CX-5 Akera составляет 27 см, как и в предыдущей версии внедорожника. Производитель также заявляет модель как экономичную. По паспортным данным, на каждые 100 км пути авто расходует примерно 6 литров топлива. Данные действительны при езде по трассе на одной скорости и одной передаче. В реальных городских условиях топливный расход может составить 8,1 литр на каждые 100 км пути.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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