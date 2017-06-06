6 июня 2017, 11:00

Mazda CX-5 оценили в 1 431 000 рублей

Стали известны рублевые цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5. Автомобиль в базовом варианте оснащения с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с. предложат по цене от 1 431 000 рублей.
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В паре с мотором выступит механическая трансмиссия и передний привод. По умолчанию автомобиль укомплектуют климат-контролем, подогревом передних сидений, датчиками света и дождя, 6 подушками безопасности и 17-дюймовыми колесными дисками.

В более дорогих салон CX-5 будет отделан кожей, а в списке оснащения появятся электропривод передних кресел, светодиодные фары, бесключевой доступ, камера заднего вида, подогрев руля и электропривод крышки багажника, аудиосистема Bose, а также проекционный дисплей. Под капотом окажется 2,5-литровый бензиновый мотор, сочетающийся с «автоматом» и полноприводной системой.В самом дорогом исполнении за японский кроссовер попросят 2 002 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин192
Объем двигателя2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл9.3
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл7.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Представлен обновленный Mazda CX-5
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
Александр
Тестируем СX-5 на «тяжелом» топливе
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
Андрей
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Mazda CX-5 оценили в 1 431 000 рублей
В паре с мотором выступит механическая трансмиссия и передний привод. По умолчанию автомобиль укомплектуют климат-контролем, подогревом передних сидений, датчиками света и дождя, 6 подушками безопасности и 17-дюймовыми колесными дисками.В более дорогих салон CX-5 будет отделан кожей, а в списке оснащения появятся электропривод передних кресел, светодиодные фары, бесключевой доступ, камера заднего вида, подогрев руля и электропривод крышки багажника, аудиосистема Bose, а также проекционный дисплей. Под капотом окажется 2,5-литровый бензиновый мотор, сочетающийся с «автоматом» и полноприводной системой.В самом дорогом исполнении за японский кроссовер попросят 2 002 000 рублей.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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