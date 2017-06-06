6 июня 2017, 11:00
Mazda CX-5 оценили в 1 431 000 рублей
Стали известны рублевые цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5. Автомобиль в базовом варианте оснащения с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с. предложат по цене от 1 431 000 рублей.
В паре с мотором выступит механическая трансмиссия и передний привод. По умолчанию автомобиль укомплектуют климат-контролем, подогревом передних сидений, датчиками света и дождя, 6 подушками безопасности и 17-дюймовыми колесными дисками.
В более дорогих салон CX-5 будет отделан кожей, а в списке оснащения появятся электропривод передних кресел, светодиодные фары, бесключевой доступ, камера заднего вида, подогрев руля и электропривод крышки багажника, аудиосистема Bose, а также проекционный дисплей. Под капотом окажется 2,5-литровый бензиновый мотор, сочетающийся с «автоматом» и полноприводной системой.В самом дорогом исполнении за японский кроссовер попросят 2 002 000 рублей.
В более дорогих салон CX-5 будет отделан кожей, а в списке оснащения появятся электропривод передних кресел, светодиодные фары, бесключевой доступ, камера заднего вида, подогрев руля и электропривод крышки багажника, аудиосистема Bose, а также проекционный дисплей. Под капотом окажется 2,5-литровый бензиновый мотор, сочетающийся с «автоматом» и полноприводной системой.В самом дорогом исполнении за японский кроссовер попросят 2 002 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|192
|Объем двигателя
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|9.3
|Загородный цикл
|6.1
|Смешанный цикл
|7.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
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