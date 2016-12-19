19 декабря 2016, 17:16

Mazda CX-5 выпущена особой версией Custom Style

Mazda анонсировала свои новинки для автосалона в Токио, который откроется в середине января 2017 года - «прокачанные» модификации Custom Style кроссовера CX-5 нового поколения, компактного «паркетника» CX-3, а также «двухдверки» Roadster RF и хетчбэк Demio.
Кроссовер Mazda CX-5 Custom Style оснастили затемненными 20-дюймовыми дисками эксклюзивного дизайна.  У Roadster RF Custom Style имеются красные тормозные суппорты, спойлер на крышке багажника, а в отделке интерьера этой модели используется алькантара. Особые модификации CX-3 и Demio обзавелись черными спойлерами.
 
В целом новые версии моделей отличаются более агрессивными обвесами, окрашенными в черный корпусами наружных зеркал и наличием адаптивной подвески. В салоне каждого из автомобилей на педали установлены алюминиевые накладки.
 
Автосалон в Токио пройдет с 13 по 15 января 2017 года. 

Комплектации и технические характеристики

Mazda CX-5 Supreme 2.5 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин192
Объем двигателя2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл9.3
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл7.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Тестируем СX-5 на «тяжелом» топливе
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
Андрей
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
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Mazda CX-5 выпущена особой версией Custom Style
Кроссовер Mazda CX-5 Custom Style оснастили затемненными 20-дюймовыми дисками эксклюзивного дизайна.  У Roadster RF Custom Style имеются красные тормозные суппорты, спойлер на крышке багажника, а в отделке интерьера этой модели используется алькантара. Особые модификации CX-3 и Demio обзавелись черными спойлерами. В целом новые версии моделей отличаются более агрессивными обвесами, окрашенными в черный корпусами наружных зеркал и наличием адаптивной подвески. В салоне каждого из автомобилей на педали установлены алюминиевые накладки. Автосалон в Токио пройдет с 13 по 15 января 2017 года. 
2016-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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