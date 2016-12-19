Mazda CX-5 выпущена особой версией Custom Style

Mazda анонсировала свои новинки для автосалона в Токио, который откроется в середине января 2017 года - «прокачанные» модификации Custom Style кроссовера CX-5 нового поколения, компактного «паркетника» CX-3, а также «двухдверки» Roadster RF и хетчбэк Demio.
Кроссовер Mazda CX-5 Custom Style оснастили затемненными 20-дюймовыми дисками эксклюзивного дизайна. У Roadster RF Custom Style имеются красные тормозные суппорты, спойлер на крышке багажника, а в отделке интерьера этой модели используется алькантара. Особые модификации CX-3 и Demio обзавелись черными спойлерами.
В целом новые версии моделей отличаются более агрессивными обвесами, окрашенными в черный корпусами наружных зеркал и наличием адаптивной подвески. В салоне каждого из автомобилей на педали установлены алюминиевые накладки.
Автосалон в Токио пройдет с 13 по 15 января 2017 года.
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Кроссовер Mazda CX-5 Custom Style оснастили затемненными 20-дюймовыми дисками эксклюзивного дизайна. У Roadster RF Custom Style имеются красные тормозные суппорты, спойлер на крышке багажника, а в отделке интерьера этой модели используется алькантара. Особые модификации CX-3 и Demio обзавелись черными спойлерами. В целом новые версии моделей отличаются более агрессивными обвесами, окрашенными в черный корпусами наружных зеркал и наличием адаптивной подвески. В салоне каждого из автомобилей на педали установлены алюминиевые накладки. Автосалон в Токио пройдет с 13 по 15 января 2017 года.
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