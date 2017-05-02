28
2 мая 2017, 18:37
Mazda CX-8 получит третий ряд сидений
Компания Mazda анонсировала выпуск нового кроссовера CX-8 с тремя рядами сидений, который будет продаваться на японском рынке. Новинка дебютирует до конца этого года.
По некоторым данным, габаритная длина Mazda CX-8 составит 4 900 мм, ширина – 1 840 мм, а высота – 1 730 мм. Размер колесной базы равен 2 930 мм. Новинка будет предлагаться как 6-, так и с 7-местным салоном.
Кроссовер будет оснащен 2,2-литровым 4-цилиндровым турбодизелем, который на других моделях выдает 173 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Предполагается, что вседорожник будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
О возможности появления кроссовера на других рынках, кроме японского, пока не сообщается.
Добавим также, что скоро на российском рынке возобновятся поставки Mazda CX-9. На американском рынке модель предлагают с турбомотором объемом 2,5 литра мощностью 253 л. с. и 420 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Очевидно, что в Россию машина будет поставляться с менее мощным двигателем, чтобы снизить налоговую нагрузку на владельцев.
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