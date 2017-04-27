Mazda CX-9 вернется в Россию
На американском рынке модель предлагают с турбомотором объемом 2,5 литра мощностью 253 л. с. и 420 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Очевидно, что в Россию машина будет поставляться с менее мощным двигателем, чтобы снизить налоговую нагрузку на владельцев.
В базовой комплектации Mazda CX-9 доступна с передним приводом, а в более дорогих модификациях кроссовер оснащается полноприводной трансмиссией. Кроссовер стал на 30 мм короче предшественника, однако колесная база наоборот стала больше на 55 мм.
Что касается версии для российского авторынка, то пока неясно, с каким мотором она будет доступна покупателям. Как рассказал глава российского офиcа Mazda Йорг Шрайбер, цены и комплектации автомобиля будут объявлены ближе к старту продаж.
|Отличный кроссовер, идеален для российских дорог!
|Автомобили Mazda дорогие в обслуживании и занимают первые строчки рейтингов угонов.
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