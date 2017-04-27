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27 апреля 2017, 11:37

Mazda CX-9 вернется в Россию

Модельный ряд Mazda, доступный на российском авторынке, может пополниться большим кроссовером CX-9. Автомобиль должен появиться в салонах бренда уже осенью текущего года.
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На американском рынке модель предлагают с турбомотором объемом 2,5 литра мощностью 253 л. с. и 420 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Очевидно, что в Россию машина будет поставляться с менее мощным двигателем, чтобы снизить налоговую нагрузку на владельцев.

Mazda CX-9
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 919 000 до 2 044 000 Р
Объявлений: 24
Отзывов: 4

В базовой комплектации Mazda CX-9 доступна с передним приводом, а в более дорогих модификациях кроссовер оснащается полноприводной трансмиссией. Кроссовер стал на 30 мм короче предшественника, однако колесная база наоборот стала больше на 55 мм.

Что касается версии для российского авторынка, то пока неясно, с каким мотором она будет доступна покупателям. Как рассказал глава российского офиcа Mazda Йорг Шрайбер, цены и комплектации автомобиля будут объявлены ближе к старту продаж.

Плюсы и минусы
Отличный кроссовер, идеален для российских дорог!Автомобили Mazda дорогие в обслуживании и занимают первые строчки рейтингов угонов.
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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-9
Два года катаюсь на Мазда СХ9 доволен Классная машина Хают ее те кто не незнает этой машины Хорошее соотнашение цены и качества
Андрей
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
Дмитрий, Ярославль
Три кроссовера – Honda Pilot, Mazda CХ-9, Hyundai ix55
очень прилично выше- аж на 4мм
владимир
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Mazda CX-9 вернется в Россию
На американском рынке модель предлагают с турбомотором объемом 2,5 литра мощностью 253 л. с. и 420 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Очевидно, что в Россию машина будет поставляться с менее мощным двигателем, чтобы снизить налоговую нагрузку на владельцев. {{model_1805}}В базовой комплектации Mazda CX-9 доступна с передним приводом, а в более дорогих модификациях кроссовер оснащается полноприводной трансмиссией. Кроссовер стал на 30 мм короче предшественника, однако колесная база наоборот стала больше на 55 мм. Что касается версии для российского авторынка, то пока неясно, с каким мотором она будет доступна покупателям. Как рассказал глава российского офиcа Mazda Йорг Шрайбер, цены и комплектации автомобиля будут объявлены ближе к старту продаж.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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