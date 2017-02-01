Mazda CX-9 ждут в России

О представлении нового кроссовера на автомобильном рынке России стало известно еще в ноябре минувшего года. По данным Росстандарта, новинка уже получила сертификат одобрения типа транспортного средства и вскоре появится у официальных дилеров бренда.
Следует отметить, что серийное производство новинки стартовало в японской Хиросиме в начале 2016 года. По габаритам новая генерация внедорожника стала несколько больше за счет увеличения длины колесной базы. Новый CX-9 имеет 3 ряда сидений, на которых могут расположиться до 7 пассажиров.
Российская версия нового CX-9 имеет под капотом 2,5-литровый бензиновый турбомотор Skyactiv-G, мощность которого составляет 231 л.с. В качестве трансмиссии предложена 6-диапазонная АКПП. Отмечается, что СX-9 предложат с системой полного привода с автоматическим подключением задней оси.
Следует отметить, что серийное производство новинки стартовало в японской Хиросиме в начале 2016 года. По габаритам новая генерация внедорожника стала несколько больше за счет увеличения длины колесной базы. Новый CX-9 имеет 3 ряда сидений, на которых могут расположиться до 7 пассажиров. Российская версия нового CX-9 имеет под капотом 2,5-литровый бензиновый турбомотор Skyactiv-G, мощность которого составляет 231 л.с. В качестве трансмиссии предложена 6-диапазонная АКПП. Отмечается, что СX-9 предложат с системой полного привода с автоматическим подключением задней оси.
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