1 февраля 2017, 12:39

Mazda CX-9 ждут в России

О представлении нового кроссовера на автомобильном рынке России стало известно еще в ноябре минувшего года. По данным Росстандарта, новинка уже получила сертификат одобрения типа транспортного средства и вскоре появится у официальных дилеров бренда.
Следует отметить, что серийное производство новинки стартовало в японской Хиросиме в начале 2016 года. По габаритам новая генерация внедорожника стала несколько больше за счет увеличения длины колесной базы. Новый CX-9 имеет 3 ряда сидений, на которых могут расположиться до 7 пассажиров.
 
Российская версия нового CX-9 имеет под капотом 2,5-литровый бензиновый турбомотор Skyactiv-G, мощность которого составляет 231 л.с. В качестве трансмиссии предложена 6-диапазонная АКПП. Отмечается, что СX-9 предложат с системой полного привода с автоматическим подключением задней оси.
Новинки и концепт кары Мазда

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Форум Mazda Proceed
есть занкомый с подобным. спрошу
tel89177831519
Форум Mazda BT-50
не говорите (
tel89177831519
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mazda Автомудрость Mazda АвтоПитер Mazda Дизайн и тюнинг Mazda Новинки и концепт кары Mazda Новости и акции автосалонов Mazda Автосалоны и дилеры марки Mazda Аренда и прокат авто марки Mazda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mazda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mazda
Главные материалы
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Mazda CX-9 ждут в России
Следует отметить, что серийное производство новинки стартовало в японской Хиросиме в начале 2016 года. По габаритам новая генерация внедорожника стала несколько больше за счет увеличения длины колесной базы. Новый CX-9 имеет 3 ряда сидений, на которых могут расположиться до 7 пассажиров. Российская версия нового CX-9 имеет под капотом 2,5-литровый бензиновый турбомотор Skyactiv-G, мощность которого составляет 231 л.с. В качестве трансмиссии предложена 6-диапазонная АКПП. Отмечается, что СX-9 предложат с системой полного привода с автоматическим подключением задней оси.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG