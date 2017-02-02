2 февраля 2017, 09:19

Mazda готовит к автосалону в Женеве 3 новинки

Компания привезет в Женеву модели Mazda2, CX-5 и CX-3, предназначенные для европейского рынка: кроссоверы и субкомпакт. Уже известны технические особенности каждой новинки.
Обновленная Mazda CX-5 для североамериканского рынка дебютировала в ноябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Дизайнеры компании пересмотрели внешний вид автомобиля и его интерьер. Кроме того, кроссовер получил усовершенствованную шумоизоляцию, а также увеличенный объем багажника. Ожидается, что внешне «европейская» версия модели, которую покажу на мотор-шоу в Женеве, не будет отличаться от той, что предлагается в США. Вероятно, инженеры перенастроят подвеску.
 
Актуальное поколение кроссовера оснащается бензиновым 2-литровым мотором SkyActiv-G производительностью 160 и 165 л.с., при этом более мощная версия сочетается с системой полного привода. Кроме того, доступна модификация с 2,2-литровым дизельным двигателем с отдачей 150 и 175 л.с. В паре с силовыми агрегатами предлагается выбор между 6-ступенчатой «механикой» и 6-скоростной АКПП.
 
Рестайлинговые хэтчбек Mazda2 и кроссовер CX-3 также представили в 2016 году, но только для рынка Японии. Внешний вид моделей не изменился, зато расширилась цветовая палитра и обновился интерьер. Так, автомобили получили пересмотренную приборную панель, новый проекционный дисплей и другой руль. Список оснащения дополнила система векторизации крутящего момента G-Vectoring Control и другие функции.
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Форум Mazda CX-5
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
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есть занкомый с подобным. спрошу
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не говорите (
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Mazda готовит к автосалону в Женеве 3 новинки
Обновленная Mazda CX-5 для североамериканского рынка дебютировала в ноябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Дизайнеры компании пересмотрели внешний вид автомобиля и его интерьер. Кроме того, кроссовер получил усовершенствованную шумоизоляцию, а также увеличенный объем багажника. Ожидается, что внешне «европейская» версия модели, которую покажу на мотор-шоу в Женеве, не будет отличаться от той, что предлагается в США. Вероятно, инженеры перенастроят подвеску. Актуальное поколение кроссовера оснащается бензиновым 2-литровым мотором SkyActiv-G производительностью 160 и 165 л.с., при этом более мощная версия сочетается с системой полного привода. Кроме того, доступна модификация с 2,2-литровым дизельным двигателем с отдачей 150 и 175 л.с. В паре с силовыми агрегатами предлагается выбор между 6-ступенчатой «механикой» и 6-скоростной АКПП. Рестайлинговые хэтчбек Mazda2 и кроссовер CX-3 также представили в 2016 году, но только для рынка Японии. Внешний вид моделей не изменился, зато расширилась цветовая палитра и обновился интерьер. Так, автомобили получили пересмотренную приборную панель, новый проекционный дисплей и другой руль. Список оснащения дополнила система векторизации крутящего момента G-Vectoring Control и другие функции.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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