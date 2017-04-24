20
24 апреля 2017, 10:30

Mazda MX-5 получила тюнинг-версию

Специалисты британского тюнинг-ателье BBR подготовили для родстера Mazda MX-5 пакет Stage 1. С ним мощность 2-литрового мотора увеличивается до 250 сил, при этом экологические нормы Великобритании не нарушаются.
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  Mazda MX-5 получила тюнинг-версию Mazda MX-5 Mazda MX-5 получила тюнинг-версию
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фото
  

Комплект включает в себя твинскролльную турбину TSX30-71R, алюминиевый интеркулер, доработанную выхлопную систему, новый блок управления мотором и сопутствующие элементы. С таким арсеналом автомобиль разгоняется с места до «сотни» за 7,3 секунды. При этом максимальная тяга достигается на уровне 3250 об/мин.

Mazda MX-5 2.0 MT
2 л, 160 л.с
Механическая 6-ступенчатая
0-100 - 7.3 с, 214 км/ч
3915 x 1735 x 1235 мм
задний
АИ-95, 6.9 л на 100 км
Все характеристики

Как говорят в компании, при необходимости комплект доработок можно снять и машина будет снова выдавать свои максимальные 160 «лошадей». Кроме того, набор получил одобрение организаций TÜV (контроль качества продукции) и CARB (американское агентство по контролю выбросов).

Стоимость пакета улучшений составит 7,2 тыс. евро. За эти деньги покупатели получат, в том числе, бесплатную установку оборудования.

Дизайн и тюнинг Мазда МХ5

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Mazda MX-5 получила тюнинг-версию
Комплект включает в себя твинскролльную турбину TSX30-71R, алюминиевый интеркулер, доработанную выхлопную систему, новый блок управления мотором и сопутствующие элементы. С таким арсеналом автомобиль разгоняется с места до «сотни» за 7,3 секунды. При этом максимальная тяга достигается на уровне 3250 об/мин.{{params_56676}}Как говорят в компании, при необходимости комплект доработок можно снять и машина будет снова выдавать свои максимальные 160 «лошадей». Кроме того, набор получил одобрение организаций TÜV (контроль качества продукции) и CARB (американское агентство по контролю выбросов).Стоимость пакета улучшений составит 7,2 тыс. евро. За эти деньги покупатели получат, в том числе, бесплатную установку оборудования.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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