20
24 апреля 2017, 10:30
Mazda MX-5 получила тюнинг-версию
Специалисты британского тюнинг-ателье BBR подготовили для родстера Mazda MX-5 пакет Stage 1. С ним мощность 2-литрового мотора увеличивается до 250 сил, при этом экологические нормы Великобритании не нарушаются.
Комплект включает в себя твинскролльную турбину TSX30-71R, алюминиевый интеркулер, доработанную выхлопную систему, новый блок управления мотором и сопутствующие элементы. С таким арсеналом автомобиль разгоняется с места до «сотни» за 7,3 секунды. При этом максимальная тяга достигается на уровне 3250 об/мин.
|Mazda MX-5 2.0 MT
|2 л, 160 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 7.3 с, 214 км/ч
|3915 x 1735 x 1235 мм
|задний
|АИ-95, 6.9 л на 100 км
|Все характеристики
Как говорят в компании, при необходимости комплект доработок можно снять и машина будет снова выдавать свои максимальные 160 «лошадей». Кроме того, набор получил одобрение организаций TÜV (контроль качества продукции) и CARB (американское агентство по контролю выбросов).
Стоимость пакета улучшений составит 7,2 тыс. евро. За эти деньги покупатели получат, в том числе, бесплатную установку оборудования.
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Позор Европейской индустрии
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Женский пол смотрит по-особенному на два типа машин, или очень дорогие, или по типу гоночных, все остальное для них, мне кажется, не сильно различается )
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