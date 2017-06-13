13 июня 2017, 14:31
Mazda привезет во Франкфурт большой кроссовер
Mazda готовит 7-местный кроссовер CX-8, который будет рассчитан как на японский авторынок, так и на европейский. Автопроизводитель обещает провести официальную премьеру новинки в сентябре этого года на автосалоне во Франкфурте.
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Что касается габаритов модели, то в длину она будет достигать 4 900 мм, в ширину – 1 840 мм, а в высоту – 1 730 мм. Размер колесной базы равен 2 930 мм. В базовой комплектации автомобиль получит 17-дюймовые колесные диски, а в более дорогих исполнениях - 19-дюймовые.
Стартовая цена кроссовера составит 3 000 000 иен, а вот за топовую комплектацию попросят 3 500 000 иен. На японском авторынке CX-8 появится в продаже уже в конце 2017-го.
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30.03.2014, 22:27
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11.11.2013, 14:21
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