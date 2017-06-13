13 июня 2017, 14:31

Mazda привезет во Франкфурт большой кроссовер

Mazda готовит 7-местный кроссовер CX-8, который будет рассчитан как на японский авторынок, так и на европейский. Автопроизводитель обещает провести официальную премьеру новинки в сентябре этого года на автосалоне во Франкфурте.
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Официальные технические характеристики модели пока не разглашаются, но, как ожидается, в подкапотном пространстве вседорожника окажется 2,2-литровый 4-цилиндровый турбодизель, мощность которого составит 173 л. с. и 420 Нм крутящего момента. В паре с двигателем выступит 6-ступенчатый «автомат». По умолчанию привод окажется передним, но за доплату покупатели смогут получит и полноприводный вариант.

Что касается габаритов модели, то в длину она будет достигать 4 900 мм, в ширину – 1 840 мм, а в высоту – 1 730 мм. Размер колесной базы равен 2 930 мм. В базовой комплектации автомобиль получит 17-дюймовые колесные диски, а в более дорогих исполнениях - 19-дюймовые.

Стартовая цена кроссовера составит 3 000 000 иен, а вот за топовую комплектацию попросят 3 500 000 иен. На японском авторынке CX-8 появится в продаже уже в конце 2017-го.

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| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
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Mazda привезет во Франкфурт большой кроссовер
{{material_119538}} Официальные технические характеристики модели пока не разглашаются, но, как ожидается, в подкапотном пространстве вседорожника окажется 2,2-литровый 4-цилиндровый турбодизель, мощность которого составит 173 л. с. и 420 Нм крутящего момента. В паре с двигателем выступит 6-ступенчатый «автомат». По умолчанию привод окажется передним, но за доплату покупатели смогут получит и полноприводный вариант.Что касается габаритов модели, то в длину она будет достигать 4 900 мм, в ширину – 1 840 мм, а в высоту – 1 730 мм. Размер колесной базы равен 2 930 мм. В базовой комплектации автомобиль получит 17-дюймовые колесные диски, а в более дорогих исполнениях - 19-дюймовые.Стартовая цена кроссовера составит 3 000 000 иен, а вот за топовую комплектацию попросят 3 500 000 иен. На японском авторынке CX-8 появится в продаже уже в конце 2017-го.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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