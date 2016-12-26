Mazda создаст купе на базе RX-Vision

Компания намерена выпустить новинку на основе концептуальной версии, дебютировавшей на автосалоне в Токио в 2015 году. Предполагается, что новинка обойдется примерно в 100 000 долларов.
По сравнению с концепткаром серийная версия получит менее экстравагантный внешний вид, однако сохранит основные элементы дизайна. Официальную премьеру предсерийной версии авто приурочат к 50-летию роторных машин марки Mazda.
Динамические характеристики грядущей новинки производитель пока не раскрывает. Тем не менее предполагается, что двуместное купе получит систему заднего привода, а также 1,6-литровый роторный мотор Skyactiv-R с турбонаддувом, способный генерировать 400 л.с. Как сообщают разработчики, купе будет весить порядка 1 300 кг, что в паре с мощным двигателем позволит сделать модель довольно быстрой. Также автомобиль оснастят современными системами безопасности.
Серийную версию RX-9 представят на автовыставке в Токио в 2019 году к 100-летию бренда.
По сравнению с концепткаром серийная версия получит менее экстравагантный внешний вид, однако сохранит основные элементы дизайна. Официальную премьеру предсерийной версии авто приурочат к 50-летию роторных машин марки Mazda. Динамические характеристики грядущей новинки производитель пока не раскрывает. Тем не менее предполагается, что двуместное купе получит систему заднего привода, а также 1,6-литровый роторный мотор Skyactiv-R с турбонаддувом, способный генерировать 400 л.с. Как сообщают разработчики, купе будет весить порядка 1 300 кг, что в паре с мощным двигателем позволит сделать модель довольно быстрой. Также автомобиль оснастят современными системами безопасности. Серийную версию RX-9 представят на автовыставке в Токио в 2019 году к 100-летию бренда.
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