21 декабря 2016, 09:52

Mazda вновь объявила о заморозке разработки роторного двигателя

Компания то приостанавливает разработку нового роторного двигателя, то возвращается к ней вновь, особенно когда речь заходит о выпуске на рынок новых моделей.
Руководитель концерна Mazda Масамичи Когаи сообщил, что новые модели авто окажутся не больше, чем размеры родстера МХ-5. На новых машинах пока не планируется устанавливать новые двигатели.
 
Причиной тому стали экологические нормы. Вопрос о создании нового двигателя будет решаться, когда выяснится, насколько он долговечен и экологичен.
 
В данный момент ставка будет сделана на новые электрокары.
 
Напомним, ранее компания планировала в течение нескольких лет вывести на рынок крупное купе RX-9, у которого под капотом должен был появиться новый роторный мотор. 
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| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
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Mazda вновь объявила о заморозке разработки роторного двигателя
Руководитель концерна Mazda Масамичи Когаи сообщил, что новые модели авто окажутся не больше, чем размеры родстера МХ-5. На новых машинах пока не планируется устанавливать новые двигатели. Причиной тому стали экологические нормы. Вопрос о создании нового двигателя будет решаться, когда выяснится, насколько он долговечен и экологичен. В данный момент ставка будет сделана на новые электрокары. Напомним, ранее компания планировала в течение нескольких лет вывести на рынок крупное купе RX-9, у которого под капотом должен был появиться новый роторный мотор. 
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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