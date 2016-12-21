Mazda вновь объявила о заморозке разработки роторного двигателя
Руководитель концерна Mazda Масамичи Когаи сообщил, что новые модели авто окажутся не больше, чем размеры родстера МХ-5. На новых машинах пока не планируется устанавливать новые двигатели. Причиной тому стали экологические нормы. Вопрос о создании нового двигателя будет решаться, когда выяснится, насколько он долговечен и экологичен. В данный момент ставка будет сделана на новые электрокары. Напомним, ранее компания планировала в течение нескольких лет вывести на рынок крупное купе RX-9, у которого под капотом должен был появиться новый роторный мотор.
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