14 июня 2017, 09:00

Mazda выпустила новый хэтчбек

На японском авторынке начались продажи нового хэтчбека Mazda 2 Maxx. Автомобиль в базовом варианте оснащения будет доступен потребителям по цене от 20 тыс. долларов.
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Mazda 2
Выпускается с 2008 г.
Объявлений: 19
Отзывов: 2
За эти деньги покупатели получат городской компактный автомобиль с мультимедийной установкой, камерой заднего вида, автоматическими фарами и стеклоочистителями. В более дорогих комплектациях машина оборудуется кожаным рулем, водительским креслом с электрорегулировками, светодиодными ходовыми огнями.

Под капотом Mazda2 Maxx находится 1,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый двигатель мощностью 81 л. с. и 141 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Примечательно, что автомобиль имеет довольно маленький расход топлива на 100 км пути: всего 4,9 литра в смешанном цикле.

За дополнительную плату клиентам предлагаются опциональные пакеты по цене 500 долларов, которые делают автомобиль безопаснее и комфортнее. Правда, за пределами Японии хэтчбек продаваться не будет.

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Отзывы по теме
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Я в восторге!!! У моей жены Алены точно такая и такого-же цвета Мацдочка!!! Спасибо изготовителям!!!
Гойна Евгений
Отзыв о Mazda 2 2006 года
Для меня, как для женщины, машина очень мягкая в управлении, достаточно хороший лиренс, как раз адаптирован для нашего бездорожья. Единственный минус, шумоизоляция салона не важная.
Василиса
Электронный ограничитель оборотов ?
АвтодеД: to alekG: Будучи знакомым со статистикой ДТП с летальным исходом . Я вам настоятельно советую, не стоит Туда торопиться. Ограничитель, уж поверьте, не дураки придумали. # Поддерживаю! to alekG: Если Вам плевать на свою жизнь, то подумайте хотя бы о тех невинных, кого Вы ненароком можете забрать ...
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Mazda выпустила новый хэтчбек
{{model_1761}}За эти деньги покупатели получат городской компактный автомобиль с мультимедийной установкой, камерой заднего вида, автоматическими фарами и стеклоочистителями. В более дорогих комплектациях машина оборудуется кожаным рулем, водительским креслом с электрорегулировками, светодиодными ходовыми огнями. Под капотом Mazda2 Maxx находится 1,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый двигатель мощностью 81 л. с. и 141 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Примечательно, что автомобиль имеет довольно маленький расход топлива на 100 км пути: всего 4,9 литра в смешанном цикле.За дополнительную плату клиентам предлагаются опциональные пакеты по цене 500 долларов, которые делают автомобиль безопаснее и комфортнее. Правда, за пределами Японии хэтчбек продаваться не будет.
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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