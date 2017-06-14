14 июня 2017, 09:00
Mazda выпустила новый хэтчбек
На японском авторынке начались продажи нового хэтчбека Mazda 2 Maxx. Автомобиль в базовом варианте оснащения будет доступен потребителям по цене от 20 тыс. долларов.
Под капотом Mazda2 Maxx находится 1,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый двигатель мощностью 81 л. с. и 141 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Примечательно, что автомобиль имеет довольно маленький расход топлива на 100 км пути: всего 4,9 литра в смешанном цикле.
За дополнительную плату клиентам предлагаются опциональные пакеты по цене 500 долларов, которые делают автомобиль безопаснее и комфортнее. Правда, за пределами Японии хэтчбек продаваться не будет.
Читайте по теме
Креатив Mazda: оберегаем шефа и стучим по железу
02.08.2016, 21:46
Mazda внесла в свои проекты элементы фитнеса и Бондианы
13.01.2016, 09:45
Как стартовали продажи Mazda3?
30.03.2014, 22:27
Mazda3: «небесные технологии» на Земле
11.11.2013, 14:21
Всего три двери. Малышам хватает
11.09.2013, 01:31
Россия – лидер по поставкам «аварийных» запчастей Mazda
23.08.2013, 19:41
Читайте по теме
Креатив Mazda: оберегаем шефа и стучим по железу
02.08.2016, 21:46
Mazda внесла в свои проекты элементы фитнеса и Бондианы
13.01.2016, 09:45
Как стартовали продажи Mazda3?
30.03.2014, 22:27
Mazda3: «небесные технологии» на Земле
11.11.2013, 14:21
Всего три двери. Малышам хватает
11.09.2013, 01:31
Россия – лидер по поставкам «аварийных» запчастей Mazda
23.08.2013, 19:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Я в восторге!!! У моей жены Алены точно такая и такого-же цвета Мацдочка!!! Спасибо изготовителям!!!
Для меня, как для женщины, машина очень мягкая в управлении, достаточно хороший лиренс, как раз адаптирован для нашего бездорожья. Единственный минус, шумоизоляция салона не важная.
АвтодеД: to alekG: Будучи знакомым со статистикой ДТП с летальным исходом . Я вам настоятельно советую, не стоит Туда торопиться. Ограничитель, уж поверьте, не дураки придумали. # Поддерживаю! to alekG: Если Вам плевать на свою жизнь, то подумайте хотя бы о тех невинных, кого Вы ненароком можете забрать ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное