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21 апреля 2017, 11:59

McLaren 570S лишится крыши

В модельной линейке McLaren появится еще один открытый суперкар. На сей раз британский автопроизводитель подготовит открытую модификацию для автомобиля 570S.
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Новинка получит жесткий верх, который сможет открываться и закрываться на небольшой скорости. В результате вес спорткара увеличится по сравнению со стандартной модификацией на 40 кг и составит 1350 кг.

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Под капотом 570S Spider окажется 3,8-литровый твин-турбо двигатель V8, мощность которого составит 570 л.с. и 600 Нм крутящего момента. С такой «начинкой» суперкар сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составит 330 км/ч.

Ранее руководитель британской марки Майк Флевитт сообщил, что в модельной линейке McLaren через пару лет появится 4-местный суперкар. Подробности о нем пока не сообщаются.

Комплектации и технические характеристики

McLaren 570S 3.8 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин570
Объем двигателя3799
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводзадний
Смешанный цикл9.4
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары МакЛарен 570С

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McLaren 570S лишится крыши
Новинка получит жесткий верх, который сможет открываться и закрываться на небольшой скорости. В результате вес спорткара увеличится по сравнению со стандартной модификацией на 40 кг и составит 1350 кг.{{material_118279}}Под капотом 570S Spider окажется 3,8-литровый твин-турбо двигатель V8, мощность которого составит 570 л.с. и 600 Нм крутящего момента. С такой «начинкой» суперкар сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составит 330 км/ч.Ранее руководитель британской марки Майк Флевитт сообщил, что в модельной линейке McLaren через пару лет появится 4-местный суперкар. Подробности о нем пока не сообщаются.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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