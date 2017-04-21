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21 апреля 2017, 11:59
McLaren 570S лишится крыши
В модельной линейке McLaren появится еще один открытый суперкар. На сей раз британский автопроизводитель подготовит открытую модификацию для автомобиля 570S.
Новинка получит жесткий верх, который сможет открываться и закрываться на небольшой скорости. В результате вес спорткара увеличится по сравнению со стандартной модификацией на 40 кг и составит 1350 кг.
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Под капотом 570S Spider окажется 3,8-литровый твин-турбо двигатель V8, мощность которого составит 570 л.с. и 600 Нм крутящего момента. С такой «начинкой» суперкар сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составит 330 км/ч.
Ранее руководитель британской марки Майк Флевитт сообщил, что в модельной линейке McLaren через пару лет появится 4-местный суперкар. Подробности о нем пока не сообщаются.
Комплектации и технические характеристики
|McLaren 570S 3.8 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|570
|Объем двигателя
|3799
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|задний
|Смешанный цикл
|9.4
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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