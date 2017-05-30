McLaren P1 LM установил рекорд Нюрбургринга. Видео
Новый рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди серийных автомобилей установил трековый суперкар McLaren P1 LM. Машине разрешено ездить по дорогам общего пользования, поэтому результат купе засчитался.
Так, машина смогла преодолеть дистанцию всего за 6 минут 43,22 секунды. Таким образом, прежний результат китайского электрического купе Nio EP9 был побит на 2 секунды. Кроме того, «Макларен» оказался на 9 секунд быстрее Lamborghini Huracan Performante.
Под капотом находится гибридная силовая установка, в состав которой входят 2,8-литровая твин-турбо «восьмерка» и электромотор с отдачей 200 сил. За рулем суперкара во время установки рекорда находился пилот Кенни Брэк.
Комплектации и технические характеристики
|McLaren P1 3.8 AMT
|McLaren P1 3.8 AMT
|Год выпуска, с
|2014
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|2014
|Кузов
|купе
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|2
|Тип двигателя
|гибрид
|гибрид
|Мощность, л.с./ об/мин
|737 / 542 при 7300
|737 / 542 при 7300
|Объем двигателя
|3799
|3799
|Тип трансмисии
|робот 7
|робот 7
|Привод
|задний
|задний
|Смешанный цикл
|8.3
|8.3
|Топливо
|АИ-98
|АИ-98
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
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