30 мая 2017, 14:08

McLaren P1 LM установил рекорд Нюрбургринга. Видео

Новый рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди серийных автомобилей установил трековый суперкар McLaren P1 LM. Машине разрешено ездить по дорогам общего пользования, поэтому результат купе засчитался.
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Так, машина смогла преодолеть дистанцию всего за 6 минут 43,22 секунды. Таким образом, прежний результат китайского электрического купе Nio EP9 был побит на 2 секунды. Кроме того, «Макларен» оказался на 9 секунд быстрее Lamborghini Huracan Performante.

Под капотом находится гибридная силовая установка, в состав которой входят 2,8-литровая твин-турбо «восьмерка» и электромотор с отдачей 200 сил. За рулем суперкара во время установки рекорда находился пилот Кенни Брэк.

Комплектации и технические характеристики

McLaren P1 3.8 AMTMcLaren P1 3.8 AMT
Год выпуска, с2014 2014
Год выпуска, по2014 2014
Кузовкупе купе
Количество дверей/мест2 2
Тип двигателягибрид гибрид
Мощность, л.с./ об/мин737 / 542 при 7300 737 / 542 при 7300
Объем двигателя3799 3799
Тип трансмисииробот 7 робот 7
Приводзадний задний
Смешанный цикл8.3 8.3
ТопливоАИ-98 АИ-98
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АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Станислав
Что такое карбон на авто?
Да как может не нравится карбон? Сами посмотрите на некоторые элементы
gurutunin
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Был в Москве в командировке и как на зло порвался ремень, повезло - загнуло всего один клапон. Нашёл PitLine по интернету заехал сделали диагностику сказали будет готово через 2 дня. Ремонт сделали быстро и качественно.Жаль в моем городе нет такого СТО ( ( (
Egor_ka
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McLaren P1 LM установил рекорд Нюрбургринга. Видео
Так, машина смогла преодолеть дистанцию всего за 6 минут 43,22 секунды. Таким образом, прежний результат китайского электрического купе Nio EP9 был побит на 2 секунды. Кроме того, «Макларен» оказался на 9 секунд быстрее Lamborghini Huracan Performante.Под капотом находится гибридная силовая установка, в состав которой входят 2,8-литровая твин-турбо «восьмерка» и электромотор с отдачей 200 сил. За рулем суперкара во время установки рекорда находился пилот Кенни Брэк.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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