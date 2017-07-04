4 июля 2017, 15:31

McLaren поставил рекорд по продажам суперкаров в 2016 году

Итоги 2016 года для британского автопроизводителя McLaren оказались рекордно успешными. По сравнению с показателями прошлых 2 лет в 2016 году компании удалось увеличить продажи более чем в два раза.
^

Ранее мы писали
На моторшоу в Женеве McLaren Automotive представил суперкар с индексом 720S, который считают преемником 650S ...
Читать далее
Рекорд легко облекается в цифры. В 2015 году было реализовано 1654 суперкара, а в 2016 году 3286 авто нашли своих владельцев. Согласно аналитике компании, общая выручка увеличилась на 70%, а доходы с продаж - на 44%.

Основными рынками сбыта стали Европа, Юго-Восточная Азия и США. Главный интерес покупателей вызывают автомобили более доступной линейки Sport Series - свыше половины от всех продаж.

По прогнозам на конец 2017 года, текущие показатели могут стать еще более впечатляющими за счет вывода на рынок нескольких новых моделей. Среди них представители Sport Series 570S Spider, 570GT и новый Super Seroes – купе 720S, который развивает скорость с места до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость купе - 341 км/ч.

Купить авто МакЛарен

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
Пиар, автор никогда не ездил на пикапе
Андрей
Страховщики хотят повысить стоимость полисов ОСАГО
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста список городов весь) !
Yan
Нева-Автоком (VW) | отзывы
Автосалон замечательный. Приехали с мужем на тест-драйв автомобиля Volkswagen Tiguan. Менеджер отдела продаж Олег Попов представил интересующие авто. Профессионально проконсультировал и сделал грамотно предложение покупки. Разьяснил все плюсы покупки имеено сейчас автомобиля, который в наличии. Под нашу ...
Людмила
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква McLaren Автомудрость McLaren АвтоПитер McLaren Дизайн и тюнинг McLaren Новинки и концепт кары McLaren Новости и акции автосалонов McLaren Автосалоны и дилеры марки McLaren Аренда и прокат авто марки McLaren Автоклубы и форумы автозавчастей марки McLaren Автосервисы и магазины автозапчастей марки McLaren
Главные материалы
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
McLaren поставил рекорд по продажам суперкаров в 2016 году
{{material_118279}}Рекорд легко облекается в цифры. В 2015 году было реализовано 1654 суперкара, а в 2016 году 3286 авто нашли своих владельцев. Согласно аналитике компании, общая выручка увеличилась на 70%, а доходы с продаж - на 44%. Основными рынками сбыта стали Европа, Юго-Восточная Азия и США. Главный интерес покупателей вызывают автомобили более доступной линейки Sport Series - свыше половины от всех продаж.По прогнозам на конец 2017 года, текущие показатели могут стать еще более впечатляющими за счет вывода на рынок нескольких новых моделей. Среди них представители Sport Series 570S Spider, 570GT и новый Super Seroes – купе 720S, который развивает скорость с места до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость купе - 341 км/ч.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Северодвинск Иркутск Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG