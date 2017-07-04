4 июля 2017, 15:31
McLaren поставил рекорд по продажам суперкаров в 2016 году
Итоги 2016 года для британского автопроизводителя McLaren оказались рекордно успешными. По сравнению с показателями прошлых 2 лет в 2016 году компании удалось увеличить продажи более чем в два раза.
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Основными рынками сбыта стали Европа, Юго-Восточная Азия и США. Главный интерес покупателей вызывают автомобили более доступной линейки Sport Series - свыше половины от всех продаж.
По прогнозам на конец 2017 года, текущие показатели могут стать еще более впечатляющими за счет вывода на рынок нескольких новых моделей. Среди них представители Sport Series 570S Spider, 570GT и новый Super Seroes – купе 720S, который развивает скорость с места до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость купе - 341 км/ч.
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