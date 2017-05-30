30 мая 2017, 21:22

Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри

Terrano вряд ли отнесешь к плеяде тех моделей, по которым грустит рифма. Пожалуй, правы маркетологи Nissan, называющие его «рабочей лошадкой» или «входным билетом в мир Nissan» – с этими простыми и основополагающими функциями компактный SUV справляется отменно. Его стезя, если так можно выразиться, скорее трудовая, нежели имиджевая.
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Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри Nissan Terrano

Высокий 210-миллиметровый клиренс, лояльный по цене «92-й» бензин, полный привод и самая скромная среди всех «ниссановских» кроссоверов цена - из этих очевидных слагаемых формируется цифра 35 тыс. реализованных автомобилей за то относительно недолгое время, что Terrano присутствует в российской продаже.

Nissan Terrano
Выпускается с 1995 г.
Новый от 925 000 до 1 220 000 Р
Объявлений: 135
Отзывов: 6
Кто-то скажет, мол, результат Duster «нажористее», и окажется недалек от истины. Но так уж изначально были разнесены «братья» по Альянсу Renault/Nissan и платформе, что японский продукт признается чуть более дорогим в сравнении с «французом». Хорошо это или нет, правильно или спорно – судить не нам, да и речь в данном обзоре немного о другом.

О том, что Terrano, наконец-то, обзавелся неким списком обновлений, которого потребитель ждал. Судачили мы, например, о том, что кнопка клаксона не должна размещаться на подрулевом рычажке, мол, не по-нашему это как-то, не по-людски. Ура, нас услышали. Отныне сигнал «бибикает» верно, что называется, с руля. Сам «бублик» поменял «сердцевину» - стал более «утонченным» и модным что ли.

Новациям подверглись две основополагающие вещи, на которых строится оформление рабочего места водителя, - приборная панель, чья подсветка поменяла оранжевый «огонек» на более простой, белый, да центральная консоль. Блок размещающейся на ней магнитолы (ею можно управлять посредством подрулевого джойстика) и мультимедиасистема (комплектация Tekna) приобрели несколько иное «обрамление», попутно «освежилась» навигация в 7 дюймов «экранного полотна».

 
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фото
  
Присматриваясь к лобовому стеклу, теперь можно обнаружить тонкие нити электрообгрева – для наших широт штука, согласитесь, полезная. Над головой – кнопка ныне обязательного для всех марок и моделей экстренного оповещения «Эра-Глонасс». Подушка кресла, которое «греют» ваши филейные «полушария», стала чуть длиннее - это чтобы ноги не так уставали в дальней дороге. Да и обивка этого самого сиденья получила более износостойкий материал. В обеих спинках передних кресел отныне присутствуют карманы (с комплектации Elegance). Круиз-контроль обзавелся ограничителем скорости, камера заднего выиграла немного в четкости изображения, а дистанционный запуск двигателя и вовсе отнесем к радостям беззаботной водительской жизни.

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Богато? Согласен. Производитель информирует, что, за исключением третьей по ранжиру комплектации (Elegance +), «увесистость» опциями стала заметной во всех версиях. Да, пришлось пересмотреть ценник, но его разница с ранее действовавшим составила лишь 2%, или +15-17 тыс. рублей. Другими словами, стартовая стоимость Terrano с мая текущего года - от 925 000 рублей (5МКПП, 4x2). При этом проявлена забота о неизбежных эксплуатационных расходах на автомобиль. Приняв условия фирменной программы «Сервисный контракт», можно единовременно внести 23 700 рублей и тем самым оплатить сразу несколько обязательных к исполнению ТО, со всеми оговоренными услугами.

На техническую составляющую Terrano покушаться в рамках данного обновления французы не решились. Покумекав, сошлись во мнении, что парочка «пламенных сердец» в виде 1,6-литрового (114 л.с.) и 2-литрового F4R (143 л.с.) движков еще способна послужить какое-то неопределнное время. Благо, что особых нареканий к их работе российские потребители не высказывают. Равно как нет особых рекламаций в адрес коробок – будь-то 5-ступенчатая «механика» либо 4-диапазонный «автомат» DP2/DP8 (4x2 и 4x4 соответственно).

 
6
фото
  
В ходе минувшего марш-броска в ярославскую глубинку, где встречным транспортом на нашем пути оказались разве что лесной трелевщик да трудяга «Беларусь», полноприводный Terrano в очередной раз доказал свой внедорожный настрой. Череда грязевых ванн, слалом между сосен по «гулящему» полотну высохшего болота, тракторная колея – да мало ли каких иных препятствий не было на нашем маршруте. В самых тяжелых ситуациях спасал режим Lock. Шайба с такой надписью, расположенная под центральной консолью, конечно же, добавляет к стоимости автомобиля несколько десятков тысяч рублей. Однако даже одного нелепого внеасфальтового инцидента может хватить для того, чтобы после всех приключений взять и наступить на горло природной «жабе» и все же предпочесть полноприводную версию (доплата за 4x4 в случае с МКПП - 70 тыс. рублей).     

Nissan Terrano Tekna 2.0 AT 4x4
2 л, 143 л.с
Автоматическая, 4-ступенчатая
0-100 - 11.5 с, 174 км/ч
4315 x 1822 x 1695 мм
полный
АИ-95, 8.7 л на 100 км
1 220 000 руб
Все характеристики
2-литровая бензиновая «четвёрка», известная по Megane и Laguna, отвечает экологическому стандарту «Евро-5» и способна выдавать 195 Нм крутящего момента. Показатель не идеальный, но и не самый плохой – все же предоставляет автомобилю чувствовать себя на бездорожье более-менее уверенно. Главное – вовремя отключить систему стабилизации и заблокировать муфту в приводе задних колес. Другой момент, при форсировании крутого объема лучше не делать остановок на передышку, может банально не хватить тяги. В глубокую колею Terrano ныряет почти как легендарный Майкл Фелпс в бассейн – ему это позволяют короткие свесы да приличная геометрическая проходимость. И пускай в одной из глубоких луж ярославского леса наша вереница потеряла пару госномеров, вина в том не силовой установки, она-то как раз сработала на твердую «пятерку» (привет всем десятиклассникам, сдающим в эти майские дни ЕГЭ).

Всеядность и оптимальная упругость подвески доставляет некоторое удовольствие от передвижения по грунтовкам. Ее многорычажная задняя схема (версии 4x4) исправно борется с возникающими кренами при торможении и предоставляет подруливающий эффект в виражах. При отключенной системе стабилизации и в ручном режиме ехать особо «романтично». Валишь по лесному большаку точно Томи Мяккинен за очередным кубком. При желании можно даже похулиганить, правда, всегда держишь в уме непредсказуемость грядущего «закрытого» поворота. «Механика», на мой взгляд, интереснее. 4-ступенчатый «автомат» хоть и надежен, но откровенно нетороплив и задумчив – его то и дело нужно «подгонять» педалью газа, ибо не успевает за «горячностью» движка.

 
6
фото
  
На этом, пожалуй, закруглюсь с тестовыми впечатлениями, поскольку прошлогодним маем все это уже было поведано (см. верхнюю врезку с тест-драйвом). Спешу лишь добавить информацию от службы маркетинга столичного офиса Nissan. Оказывается, самой востребованной комплектацией Terrano на нашем рынке является Elegance+ (от 996 000 рублей + доплата 15 000 рублей за «металлик»). Машину зачастую выбирают в полноприводном варианте, на «механике». Доля «автомата» не превышает 30%.

Иван Братуха Фото автора и Nissan
Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Террано

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купил у дилера новый ниссан терано в июле 2014 проехал 2000км первый снег заскрипели шруссы передние , записался на сто по гантии
анатолий
Тест Nissan Terrano: японский сородич
Неправда, не у всех 165 сил. Например, у "Фокуса" 150 л.с
Saimaa
Nissan Terrano уже у дилеров
| Из хорошего внедорожника сделали рядовой кроссовер!? Зато рынок сбыта расширили :) ) )
Farion
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Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
Высокий 210-миллиметровый клиренс, лояльный по цене «92-й» бензин, полный привод и самая скромная среди всех «ниссановских» кроссоверов цена - из этих очевидных слагаемых формируется цифра 35 тыс. реализованных автомобилей за то относительно недолгое время, что Terrano присутствует в российской продаже. {{model_2478}} Кто-то скажет, мол, результат Duster «нажористее», и окажется недалек от истины. Но так уж изначально были разнесены «братья» по Альянсу Renault/Nissan и платформе, что японский продукт признается чуть более дорогим в сравнении с «французом». Хорошо это или нет, правильно или спорно – судить не нам, да и речь в данном обзоре немного о другом.О том, что Terrano, наконец-то, обзавелся неким списком обновлений, которого потребитель ждал. Судачили мы, например, о том, что кнопка клаксона не должна размещаться на подрулевом рычажке, мол, не по-нашему это как-то, не по-людски. Ура, нас услышали. Отныне сигнал «бибикает» верно, что называется, с руля. Сам «бублик» поменял «сердцевину» - стал более «утонченным» и модным что ли. Новациям подверглись две основополагающие вещи, на которых строится оформление рабочего места водителя, - приборная панель, чья подсветка поменяла оранжевый «огонек» на более простой, белый, да центральная консоль. Блок размещающейся на ней магнитолы (ею можно управлять посредством подрулевого джойстика) и мультимедиасистема (комплектация Tekna) приобрели несколько иное «обрамление», попутно «освежилась» навигация в 7 дюймов «экранного полотна». {{gallery_862}} Присматриваясь к лобовому стеклу, теперь можно обнаружить тонкие нити электрообгрева – для наших широт штука, согласитесь, полезная. Над головой – кнопка ныне обязательного для всех марок и моделей экстренного оповещения «Эра-Глонасс». Подушка кресла, которое «греют» ваши филейные «полушария», стала чуть длиннее - это чтобы ноги не так уставали в дальней дороге. Да и обивка этого самого сиденья получила более износостойкий материал. В обеих спинках передних кресел отныне присутствуют карманы (с комплектации Elegance). Круиз-контроль обзавелся ограничителем скорости, камера заднего выиграла немного в четкости изображения, а дистанционный запуск двигателя и вовсе отнесем к радостям беззаботной водительской жизни.{{material_114739}} Богато? Согласен. Производитель информирует, что, за исключением третьей по ранжиру комплектации (Elegance +), «увесистость» опциями стала заметной во всех версиях. Да, пришлось пересмотреть ценник, но его разница с ранее действовавшим составила лишь 2%, или +15-17 тыс. рублей. Другими словами, стартовая стоимость Terrano с мая текущего года - от 925 000 рублей (5МКПП, 4x2). При этом проявлена забота о неизбежных эксплуатационных расходах на автомобиль. Приняв условия фирменной программы «Сервисный контракт», можно единовременно внести 23 700 рублей и тем самым оплатить сразу несколько обязательных к исполнению ТО, со всеми оговоренными услугами. На техническую составляющую Terrano покушаться в рамках данного обновления французы не решились. Покумекав, сошлись во мнении, что парочка «пламенных сердец» в виде 1,6-литрового (114 л.с.) и 2-литрового F4R (143 л.с.) движков еще способна послужить какое-то неопределнное время. Благо, что особых нареканий к их работе российские потребители не высказывают. Равно как нет особых рекламаций в адрес коробок – будь-то 5-ступенчатая «механика» либо 4-диапазонный «автомат» DP2/DP8 (4x2 и 4x4 соответственно). {{gallery_863}} В ходе минувшего марш-броска в ярославскую глубинку, где встречным транспортом на нашем пути оказались разве что лесной трелевщик да трудяга «Беларусь», полноприводный Terrano в очередной раз доказал свой внедорожный настрой. Череда грязевых ванн, слалом между сосен по «гулящему» полотну высохшего болота, тракторная колея – да мало ли каких иных препятствий не было на нашем маршруте. В самых тяжелых ситуациях спасал режим Lock. Шайба с такой надписью, расположенная под центральной консолью, конечно же, добавляет к стоимости автомобиля несколько десятков тысяч рублей. Однако даже одного нелепого внеасфальтового инцидента может хватить для того, чтобы после всех приключений взять и наступить на горло природной «жабе» и все же предпочесть полноприводную версию (доплата за 4x4 в случае с МКПП - 70 тыс. рублей).      {{params_55540}} 2-литровая бензиновая «четвёрка», известная по Megane и Laguna, отвечает экологическому стандарту «Евро-5» и способна выдавать 195 Нм крутящего момента. Показатель не идеальный, но и не самый плохой – все же предоставляет автомобилю чувствовать себя на бездорожье более-менее уверенно. Главное – вовремя отключить систему стабилизации и заблокировать муфту в приводе задних колес. Другой момент, при форсировании крутого объема лучше не делать остановок на передышку, может банально не хватить тяги. В глубокую колею Terrano ныряет почти как легендарный Майкл Фелпс в бассейн – ему это позволяют короткие свесы да приличная геометрическая проходимость. И пускай в одной из глубоких луж ярославского леса наша вереница потеряла пару госномеров, вина в том не силовой установки, она-то как раз сработала на твердую «пятерку» (привет всем десятиклассникам, сдающим в эти майские дни ЕГЭ). Всеядность и оптимальная упругость подвески доставляет некоторое удовольствие от передвижения по грунтовкам. Ее многорычажная задняя схема (версии 4x4) исправно борется с возникающими кренами при торможении и предоставляет подруливающий эффект в виражах. При отключенной системе стабилизации и в ручном режиме ехать особо «романтично». Валишь по лесному большаку точно Томи Мяккинен за очередным кубком. При желании можно даже похулиганить, правда, всегда держишь в уме непредсказуемость грядущего «закрытого» поворота. «Механика», на мой взгляд, интереснее. 4-ступенчатый «автомат» хоть и надежен, но откровенно нетороплив и задумчив – его то и дело нужно «подгонять» педалью газа, ибо не успевает за «горячностью» движка. {{gallery_864}} На этом, пожалуй, закруглюсь с тестовыми впечатлениями, поскольку прошлогодним маем все это уже было поведано (см. верхнюю врезку с тест-драйвом). Спешу лишь добавить информацию от службы маркетинга столичного офиса Nissan. Оказывается, самой востребованной комплектацией Terrano на нашем рынке является Elegance+ (от 996 000 рублей + доплата 15 000 рублей за «металлик»). Машину зачастую выбирают в полноприводном варианте, на «механике». Доля «автомата» не превышает 30%.
2017-05-30
Автор: Иван Братуха Фото автора и Nissan
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