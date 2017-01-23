23 января 2017, 17:45

Mercedes GLA в новом кузове замечен на тестах

Обновленную версию представили недавно на автомобильном шоу в Детройте, но сейчас начались разработки нового поколения. Опубликованы фотографии одного из прототипов рестайлингового GLA, который испытывают на дорогах.
На снимках видно, что весь автомобиль покрыт камуфляжными наклейками. Кузов у новинки пока отсутствует, его временно заменяет переделанная часть от его предшественника.
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В обновленной версии GLA заменена передняя оптика, немного изменился бампер, а задние фары стали тонированными ...
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В основе новинки использована платформа MFA2. Что касается внешних изменений, то они коснутся колесной базы – у пассажиров будет больше места, чтобы разместиться комфортно.
 
Вместо 2,1-литрового двигателя производители поместили под капот новинки 2-литровый, что обещает сделать расход топлива экономичнее.
 
Кроме того, запланирована и еще одна версия GLA - с модернизированным 2-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем. Для покупателей будут доступны 2 варианта на выбор: с передним приводом и с подключаемым полным приводом.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz GLA AMG GLA 45 4Matic 2.0 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин381
Объем двигателя1991
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл9.6
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл7.4
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес ГЛА

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Отзывы по теме
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Mercedes GLA в новом кузове замечен на тестах
На снимках видно, что весь автомобиль покрыт камуфляжными наклейками. Кузов у новинки пока отсутствует, его временно заменяет переделанная часть от его предшественника.{{material_117513}} В основе новинки использована платформа MFA2. Что касается внешних изменений, то они коснутся колесной базы – у пассажиров будет больше места, чтобы разместиться комфортно. Вместо 2,1-литрового двигателя производители поместили под капот новинки 2-литровый, что обещает сделать расход топлива экономичнее. Кроме того, запланирована и еще одна версия GLA - с модернизированным 2-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем. Для покупателей будут доступны 2 варианта на выбор: с передним приводом и с подключаемым полным приводом.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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