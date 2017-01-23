Mercedes GLA в новом кузове замечен на тестах

Обновленную версию представили недавно на автомобильном шоу в Детройте, но сейчас начались разработки нового поколения. Опубликованы фотографии одного из прототипов рестайлингового GLA, который испытывают на дорогах.
На снимках видно, что весь автомобиль покрыт камуфляжными наклейками. Кузов у новинки пока отсутствует, его временно заменяет переделанная часть от его предшественника.
В основе новинки использована платформа MFA2. Что касается внешних изменений, то они коснутся колесной базы – у пассажиров будет больше места, чтобы разместиться комфортно.
Вместо 2,1-литрового двигателя производители поместили под капот новинки 2-литровый, что обещает сделать расход топлива экономичнее.
Кроме того, запланирована и еще одна версия GLA - с модернизированным 2-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем. Для покупателей будут доступны 2 варианта на выбор: с передним приводом и с подключаемым полным приводом.
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
На снимках видно, что весь автомобиль покрыт камуфляжными наклейками. Кузов у новинки пока отсутствует, его временно заменяет переделанная часть от его предшественника.{{material_117513}} В основе новинки использована платформа MFA2. Что касается внешних изменений, то они коснутся колесной базы – у пассажиров будет больше места, чтобы разместиться комфортно. Вместо 2,1-литрового двигателя производители поместили под капот новинки 2-литровый, что обещает сделать расход топлива экономичнее. Кроме того, запланирована и еще одна версия GLA - с модернизированным 2-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем. Для покупателей будут доступны 2 варианта на выбор: с передним приводом и с подключаемым полным приводом.
В избранное