Mercedes обещает выпустить седан A-Class в 2018 году
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Модель создается на основе платформы MFA на полном и переднем приводе. Она уже используется в паркетнике GLA, хэтчбеках A-Class и B-Class и на седане CLA.
Новый седан будет иметь просторный салон, и появится дополнительно сиденье сзади. Новая модель будет предназначена в первую очередь для автолюбителей США и Китая. Эксперты уверены, что будет создана модель и с правым мотором.
Под капотом будет установлен бензиновый двигатель с турбиной объемом 2 литра.
Как сообщалось ранее, «четырехдверка» A-Class дополнит ассортимент имеющихся компактных моделей, повысив конкурентоспособность бренда в борьбе с другими премиальными производителями. Соперниками будущей новинки станут седаны Audi A3 и BMW 1 Series.
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле?
как вариант у дилера можно заказать
Mercedes обещает выпустить седан A-Class в 2018 году
Новый седан будет иметь просторный салон, и появится дополнительно сиденье сзади. Новая модель будет предназначена в первую очередь для автолюбителей США и Китая. Эксперты уверены, что будет создана модель и с правым мотором. Под капотом будет установлен бензиновый двигатель с турбиной объемом 2 литра. Как сообщалось ранее, «четырехдверка» A-Class дополнит ассортимент имеющихся компактных моделей, повысив конкурентоспособность бренда в борьбе с другими премиальными производителями. Соперниками будущей новинки станут седаны Audi A3 и BMW 1 Series.
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