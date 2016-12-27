27 декабря 2016, 16:43

Mercedes обещает выпустить седан A-Class в 2018 году

Модель создается на основе платформы MFA на полном и переднем приводе. Она уже используется в паркетнике GLA, хэтчбеках A-Class и B-Class и на седане CLA.
Новый седан будет иметь просторный салон, и появится дополнительно сиденье сзади. Новая модель будет предназначена в первую очередь для автолюбителей США и Китая. Эксперты уверены, что будет создана модель и с правым мотором.
 
Под капотом будет установлен бензиновый двигатель с турбиной объемом 2 литра.
 
Как сообщалось ранее, «четырехдверка» A-Class дополнит ассортимент имеющихся компактных моделей, повысив конкурентоспособность бренда в борьбе с другими премиальными производителями. Соперниками будущей новинки станут седаны Audi A3 и BMW 1 Series.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин381
Объем двигателя1991
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл9.6
Загородный цикл6.0
Смешанный цикл7.3
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес A-class

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Mercedes Benz A-класс
Купить Mercedes Benz A-klasse, II (W169) 2006 в Москве
410 000 Р
Купить Mercedes Benz A-Класс 2016 в Москве
1 850 312 Р
Купить Mercedes Benz A-Класс 2016 в Москве
1 748 000 Р
Купить Mercedes Benz A-Класс 2013 в Москве
1 089 000 Р
Купить Mercedes Benz A 170 2007 в Москве
415 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль A-класс
Mercedes обещает выпустить седан A-Class в 2018 году
Новый седан будет иметь просторный салон, и появится дополнительно сиденье сзади. Новая модель будет предназначена в первую очередь для автолюбителей США и Китая. Эксперты уверены, что будет создана модель и с правым мотором. Под капотом будет установлен бензиновый двигатель с турбиной объемом 2 литра. Как сообщалось ранее, «четырехдверка» A-Class дополнит ассортимент имеющихся компактных моделей, повысив конкурентоспособность бренда в борьбе с другими премиальными производителями. Соперниками будущей новинки станут седаны Audi A3 и BMW 1 Series.
2016-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG