23 декабря 2016, 11:29

Mercedes задумался о маленьком седане

Немецкий производитель рассматривает возможность выпустить модель для расширения семейства A-Class и позиционирования между CLA и C-Class. Новинка может появится на рынке до конца 2018 года, практически одновременно с дебютом 4-го поколения хэтчбека A-Class.
«Четырехдверка» A-Class дополнит ассортимент имеющихся компактных моделей, повысив конкурентоспособность бренда в борьбе с другими премиальными производителями. Соперниками будущей новинки станут седаны Audi A3 и BMW 1 Series.
 
В состав силовой гаммы седана начального уровня вошли бы бензиновые, дизельные и гибридные моторы. Модель позволит укрепить продажи бренда на ключевых рынках, таких как Китай и США. Предполагается также, что компания намерена выпустить праворульную версию модели для британского рынка.
 
A-Class Sedan будет базироваться на платформе MFA второго поколения и оснащаться передним или полным приводом. Вероятно, «четырехдверка» будет доступна в 2-х модификациях колесной базы: стандартная будет продаваться на всех рынках за исключением Китая, где будет предложен удлиненный вариант по аналогии с другими моделями бренда.
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
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Mercedes задумался о маленьком седане
«Четырехдверка» A-Class дополнит ассортимент имеющихся компактных моделей, повысив конкурентоспособность бренда в борьбе с другими премиальными производителями. Соперниками будущей новинки станут седаны Audi A3 и BMW 1 Series. В состав силовой гаммы седана начального уровня вошли бы бензиновые, дизельные и гибридные моторы. Модель позволит укрепить продажи бренда на ключевых рынках, таких как Китай и США. Предполагается также, что компания намерена выпустить праворульную версию модели для британского рынка. A-Class Sedan будет базироваться на платформе MFA второго поколения и оснащаться передним или полным приводом. Вероятно, «четырехдверка» будет доступна в 2-х модификациях колесной базы: стандартная будет продаваться на всех рынках за исключением Китая, где будет предложен удлиненный вариант по аналогии с другими моделями бренда.
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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