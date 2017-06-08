8 июня 2017, 11:39

Mercedes-AMG C63 S Estate «зарядили» 800 л.с.

Тюнеры ателье Wimmer посчитали, что для Mercedes-AMG C63 S Estate 510 л.с. недостаточно и добавили еще почти 300, доведя их количество до 801. Такая динамика для авто в кузове универсал прежде не замечалась.
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Универсал по-прежнему имеет тот же самый 4-литровый битурбированный мотор V8, но пара турбокомпрессоров модернизирована. При этом пересмотр затронул и программное обеспечение, модифицирован топливный насос и интеркулер. Дополнительно в комплектацию поставили водяной насос.
 
Итого, отныне двигатель обеспечивает 801 л.с. и дарит крутящий момент в 900 Нм. Стандартный C63 S, к примеру, имеет 510 л.с. и 700 Нм. Универсал может достичь скорости 320 км/ч. Скорости 100 км/ч такое авто может достичь менее чем за 4 сек.
 
Новинку оценили в 29 500 евро или 33 180 долларов, но это только за обновления. Если прибавить цену самого Mercedes-AMG C63 S Estate, выходит 115 834 евро.
 
Отметим, что пару дней назад стало известно, что Мercedes-AMG намерен выпустить новую «заряженную» версию компактного кроссовера GLA. Автомобиль получит 4-цилиндровый бензиновый турбомотор с различными вариантами мощности.
 
В топовом варианте двигатель вседорожника сможет выдавать 470 «лошадей», а промежуточные комплектации получат двигатель с вариантами мощности 330-340 л.с.
 
В настоящий момент Mercedes-Benz GLA от AMG оснащается 4-цилиндровым турбоагрегатом мощностью 381 л.с. и 475 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот». С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 4,4 сек., а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz AMG GT S 4.0 AMT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин510
Объем двигателя3982
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводзадний
Городской цикл12.5
Загородный цикл7.9
Смешанный цикл9.6
ТопливоАИ-98
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Отзывы по теме
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| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
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Mercedes-AMG C63 S Estate «зарядили» 800 л.с.
Универсал по-прежнему имеет тот же самый 4-литровый битурбированный мотор V8, но пара турбокомпрессоров модернизирована. При этом пересмотр затронул и программное обеспечение, модифицирован топливный насос и интеркулер. Дополнительно в комплектацию поставили водяной насос. Итого, отныне двигатель обеспечивает 801 л.с. и дарит крутящий момент в 900 Нм. Стандартный C63 S, к примеру, имеет 510 л.с. и 700 Нм. Универсал может достичь скорости 320 км/ч. Скорости 100 км/ч такое авто может достичь менее чем за 4 сек. Новинку оценили в 29 500 евро или 33 180 долларов, но это только за обновления. Если прибавить цену самого Mercedes-AMG C63 S Estate, выходит 115 834 евро. Отметим, что пару дней назад стало известно, что Мercedes-AMG намерен выпустить новую «заряженную» версию компактного кроссовера GLA. Автомобиль получит 4-цилиндровый бензиновый турбомотор с различными вариантами мощности. В топовом варианте двигатель вседорожника сможет выдавать 470 «лошадей», а промежуточные комплектации получат двигатель с вариантами мощности 330-340 л.с. В настоящий момент Mercedes-Benz GLA от AMG оснащается 4-цилиндровым турбоагрегатом мощностью 381 л.с. и 475 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот». С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 4,4 сек., а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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