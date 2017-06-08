8 июня 2017, 11:39
Mercedes-AMG C63 S Estate «зарядили» 800 л.с.
Тюнеры ателье Wimmer посчитали, что для Mercedes-AMG C63 S Estate 510 л.с. недостаточно и добавили еще почти 300, доведя их количество до 801. Такая динамика для авто в кузове универсал прежде не замечалась.
Универсал по-прежнему имеет тот же самый 4-литровый битурбированный мотор V8, но пара турбокомпрессоров модернизирована. При этом пересмотр затронул и программное обеспечение, модифицирован топливный насос и интеркулер. Дополнительно в комплектацию поставили водяной насос.
Итого, отныне двигатель обеспечивает 801 л.с. и дарит крутящий момент в 900 Нм. Стандартный C63 S, к примеру, имеет 510 л.с. и 700 Нм. Универсал может достичь скорости 320 км/ч. Скорости 100 км/ч такое авто может достичь менее чем за 4 сек.
Новинку оценили в 29 500 евро или 33 180 долларов, но это только за обновления. Если прибавить цену самого Mercedes-AMG C63 S Estate, выходит 115 834 евро.
Отметим, что пару дней назад стало известно, что Мercedes-AMG намерен выпустить новую «заряженную» версию компактного кроссовера GLA. Автомобиль получит 4-цилиндровый бензиновый турбомотор с различными вариантами мощности.
В топовом варианте двигатель вседорожника сможет выдавать 470 «лошадей», а промежуточные комплектации получат двигатель с вариантами мощности 330-340 л.с.
В настоящий момент Mercedes-Benz GLA от AMG оснащается 4-цилиндровым турбоагрегатом мощностью 381 л.с. и 475 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот». С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 4,4 сек., а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz AMG GT S 4.0 AMT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|510
|Объем двигателя
|3982
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|задний
|Городской цикл
|12.5
|Загородный цикл
|7.9
|Смешанный цикл
|9.6
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Отзывы по теме
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
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