63
5 мая 2017, 17:31

Mercedes-AMG GLS 63 получил 840 «лошадей»

Внедорожник Mercedes-AMG GLS 63 получил сверхмощную версию, разработанную специалистами ателье Mansory. Автомобиль отличается агрессивной внешностью и увеличенной мощностью мотора.
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  Mercedes-AMG GLS 63 получил 840 «лошадей» Mercedes Benz GLS Mercedes-AMG GLS 63 получил 840 «лошадей»
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Под капотом находится 5,5-литровый 8-цилиндровый битурбированный агрегат, который в результате модернизации выдает 840 л. с. и 1150 Нм крутящего момента, что на 255 л. с. и 390 Нм больше по сравнению с обычной версией модели. Максимальная скорость внедорожника выросла на 45 км/ч до 295 км/ч.

Mercedes Benz GLS AMG GLS 63 4Matic 5.5 AT
5.5 л, 585 л.с
автоматическая 7-ступенчатая
0-100 - 4.6 с, 250 км/ч
5130 x 1934 x 1850 мм
полный
АИ-98, 12.3 л на 100 км
9 900 000 руб
Все характеристики

Динамические характеристики нового проекта Mansory не сообщаются – в обычном исполнении внедорожник достигает «сотни» за 4,6 секунды. Зато известно, что Mercedes-AMG GLS 63 также получил аэродинамические элементы кузова из карбона.

Помимо этого, в ателье доработали пневматическую подвеску, опустили ее еще на 30 мм, установили 23-дюймовые колесные диски с шинами размерности 305/35. За счет расширенных колесных арок спереди внедорожник стал шире на 25 мм, а сзади на 40 мм. Стоимость автомобиля пока не сообщается.

Дизайн и тюнинг Мерседес Бенц, Мерседес ГЛС

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Mercedes-AMG GLS 63 получил 840 «лошадей»
Под капотом находится 5,5-литровый 8-цилиндровый битурбированный агрегат, который в результате модернизации выдает 840 л. с. и 1150 Нм крутящего момента, что на 255 л. с. и 390 Нм больше по сравнению с обычной версией модели. Максимальная скорость внедорожника выросла на 45 км/ч до 295 км/ч.{{params_55752}} Динамические характеристики нового проекта Mansory не сообщаются – в обычном исполнении внедорожник достигает «сотни» за 4,6 секунды. Зато известно, что Mercedes-AMG GLS 63 также получил аэродинамические элементы кузова из карбона.Помимо этого, в ателье доработали пневматическую подвеску, опустили ее еще на 30 мм, установили 23-дюймовые колесные диски с шинами размерности 305/35. За счет расширенных колесных арок спереди внедорожник стал шире на 25 мм, а сзади на 40 мм. Стоимость автомобиля пока не сообщается.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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