Mercedes-AMG GLS 63 получил 840 «лошадей»
Под капотом находится 5,5-литровый 8-цилиндровый битурбированный агрегат, который в результате модернизации выдает 840 л. с. и 1150 Нм крутящего момента, что на 255 л. с. и 390 Нм больше по сравнению с обычной версией модели. Максимальная скорость внедорожника выросла на 45 км/ч до 295 км/ч.
|Mercedes Benz GLS AMG GLS 63 4Matic 5.5 AT
|5.5 л, 585 л.с
|автоматическая 7-ступенчатая
|0-100 - 4.6 с, 250 км/ч
|5130 x 1934 x 1850 мм
|полный
|АИ-98, 12.3 л на 100 км
|9 900 000 руб
|Все характеристики
Динамические характеристики нового проекта Mansory не сообщаются – в обычном исполнении внедорожник достигает «сотни» за 4,6 секунды. Зато известно, что Mercedes-AMG GLS 63 также получил аэродинамические элементы кузова из карбона.
Помимо этого, в ателье доработали пневматическую подвеску, опустили ее еще на 30 мм, установили 23-дюймовые колесные диски с шинами размерности 305/35. За счет расширенных колесных арок спереди внедорожник стал шире на 25 мм, а сзади на 40 мм. Стоимость автомобиля пока не сообщается.
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