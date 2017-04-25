Mercedes-AMG готовит гибридный суперкар
Проект, который носит сейчас кодовое имя Project One, уже заочно полюбился поклонникам немецкой марки и быстрой езды. По слухам, на модель уже оставлено несколько заявок, хотя стоимость ее составит немалые 2,2 млн евро.
Все дело в эксклюзивности гиперкара. Компания намерена собрать 275 таких машин, при этом 225 штук уже проданы. Покупатели «клюнули» на сверхмощную «начинку» автомобиля. Он будет приводиться в движение силовой установкой с отдачей 1020 л. с.
В состав ее войдут 1,6-литровый бензиновый V6 мощностью 748 л. с. и 4 электромотора суммарной отдачей 408 сил. При этом два электромотора расположатся на передней оси, еще по одному будет использовано для коленвала и привода турбины. Масса гиперкара составит всего 1300 кг, поэтому очевидно, что динамические характеристики модели будут впечатляющими.
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