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25 апреля 2017, 12:14

Mercedes-AMG готовит гибридный суперкар

Подразделение Mercedes-AMG, специализирующееся на выпуске сверхмощных моделей, готовит гибридный суперкар с более чем 1000-сильной «начинкой». По предварительным данным, автомобиль появится на свет осенью текущего года.
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Проект, который носит сейчас кодовое имя Project One, уже заочно полюбился поклонникам немецкой марки и быстрой езды. По слухам, на модель уже оставлено несколько заявок, хотя стоимость ее составит немалые 2,2 млн евро.

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Все дело в эксклюзивности гиперкара. Компания намерена собрать 275 таких машин, при этом 225 штук уже проданы. Покупатели «клюнули» на сверхмощную «начинку» автомобиля. Он будет приводиться в движение силовой установкой с отдачей 1020 л. с.

В состав ее войдут 1,6-литровый бензиновый V6 мощностью 748 л. с. и 4 электромотора суммарной отдачей 408 сил. При этом два электромотора расположатся на передней оси, еще по одному будет использовано для коленвала и привода турбины. Масса гиперкара составит всего 1300 кг, поэтому очевидно, что динамические характеристики модели будут впечатляющими.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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Отзывы по теме
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Mercedes-AMG готовит гибридный суперкар
Проект, который носит сейчас кодовое имя Project One, уже заочно полюбился поклонникам немецкой марки и быстрой езды. По слухам, на модель уже оставлено несколько заявок, хотя стоимость ее составит немалые 2,2 млн евро. {{material_118932}}Все дело в эксклюзивности гиперкара. Компания намерена собрать 275 таких машин, при этом 225 штук уже проданы. Покупатели «клюнули» на сверхмощную «начинку» автомобиля. Он будет приводиться в движение силовой установкой с отдачей 1020 л. с.В состав ее войдут 1,6-литровый бензиновый V6 мощностью 748 л. с. и 4 электромотора суммарной отдачей 408 сил. При этом два электромотора расположатся на передней оси, еще по одному будет использовано для коленвала и привода турбины. Масса гиперкара составит всего 1300 кг, поэтому очевидно, что динамические характеристики модели будут впечатляющими.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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