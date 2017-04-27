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27 апреля 2017, 13:00

Mercedes-Benz А45 AMG получит 400-сильную «начинку»

Mercedes-Benz готовит «заряженный» вариант своего хэтчбека A-Class. AMG-версия автомобиля должна появиться на мировом авторынке уже через 2 года, а премьера прототипа может состояться в следующем году.
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По предварительным данным, хэтчбек будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составит 400 л. с. В паре с мотором выступит 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. С таким арсеналом «хот-хэтч» сможет набрать первую «сотню» за 4 секунды.

Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
2 л, 381 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 4.2 с, 250 км/ч
4299 x 1780 x 1433 мм
полный
АИ-98, 7.3 л на 100 км
2 860 000 руб
Все характеристики

На мировом авторынке «горячий» A-Class составит конкуренцию Audi RS3 и BMW M2. А45 по габаритам будет превосходить нынешнее поколение модели, однако вес авто удастся удержать на низком уровне за счет деталей из алюминия.

В настоящий момент A45 AMG оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого составляет 381 л.с. и 475 Нм крутящего момента. До 100 км/ч машина способна разогнаться за 4,2 секунды.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес A-class

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Mercedes-Benz А45 AMG получит 400-сильную «начинку»
По предварительным данным, хэтчбек будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составит 400 л. с. В паре с мотором выступит 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. С таким арсеналом «хот-хэтч» сможет набрать первую «сотню» за 4 секунды.{{params_55694}}На мировом авторынке «горячий» A-Class составит конкуренцию Audi RS3 и BMW M2. А45 по габаритам будет превосходить нынешнее поколение модели, однако вес авто удастся удержать на низком уровне за счет деталей из алюминия.В настоящий момент A45 AMG оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого составляет 381 л.с. и 475 Нм крутящего момента. До 100 км/ч машина способна разогнаться за 4,2 секунды.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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