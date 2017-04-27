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27 апреля 2017, 13:00
Mercedes-Benz А45 AMG получит 400-сильную «начинку»
Mercedes-Benz готовит «заряженный» вариант своего хэтчбека A-Class. AMG-версия автомобиля должна появиться на мировом авторынке уже через 2 года, а премьера прототипа может состояться в следующем году.
По предварительным данным, хэтчбек будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составит 400 л. с. В паре с мотором выступит 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. С таким арсеналом «хот-хэтч» сможет набрать первую «сотню» за 4 секунды.
|Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
|2 л, 381 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 4.2 с, 250 км/ч
|4299 x 1780 x 1433 мм
|полный
|АИ-98, 7.3 л на 100 км
|2 860 000 руб
|Все характеристики
На мировом авторынке «горячий» A-Class составит конкуренцию Audi RS3 и BMW M2. А45 по габаритам будет превосходить нынешнее поколение модели, однако вес авто удастся удержать на низком уровне за счет деталей из алюминия.
В настоящий момент A45 AMG оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого составляет 381 л.с. и 475 Нм крутящего момента. До 100 км/ч машина способна разогнаться за 4,2 секунды.
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