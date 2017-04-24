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24 апреля 2017, 09:42

Mercedes-Benz A45 AMG получит более мощный двигатель

Руководитель отдела AMG Тобиас Моерс подтверждает, что новая генерация хэтчбэка Mercedes-Benz A-Class получит двигатель 402 л.с. Есть вероятность, что этим же агрегатом оснастят седан CLA-Class.
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О 400-сильном Mercedes-AMG A45 информация появилась несколько лет назад. Спустя год появилась информация о 9-скоростной коробки передач с двойным сцеплением. Разгон до 100 км/ч машина реализует за 4 сек.
 
Производитель собирается установить на двигатель электрокомпрессор.
 
Автомобиль сможет составить конкуренцию Audi RS3, имеющим 400-сильный мотор объемом 2,5 литра и 480 Нм. Модель способна разгоняться до 100 км/ч за 4,1 сек.
 
Напомним, что недавно представлено новое поколение Mercedes-Benz S-Class. Обновлены радиаторная решетка и оптика - как головная, так и на корме. Изменился незначительно рисунок фар и технологии компоновки светодиодных огней. Поставлены новые колесные диски.

 

Технические характеристики претерпели гораздо больше изменений. Например, появился 6-цилиндровый мотор объемом 3 литра с двумя турбинами, выдающий мощность 362 л.с. Для вариантов S560 доступен битурбированный 4-литровый мотор V8 мощностью 463 л.с. Вместо 5,5-литрового силового агрегата на AMG S63 теперь устанавливается тот же V8, но уже с 603 л.с.

S-Class получил усовершенствованные системы активной безопасности и возможности полуавтономного вождения.

 

Обновленный Mercedes-Benz S-Class поступит на европейский рынок в июле 2017 года. 
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
Владимир Александрович
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
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| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Buk
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Mercedes-Benz A45 AMG получит более мощный двигатель
О 400-сильном Mercedes-AMG A45 информация появилась несколько лет назад. Спустя год появилась информация о 9-скоростной коробки передач с двойным сцеплением. Разгон до 100 км/ч машина реализует за 4 сек. Производитель собирается установить на двигатель электрокомпрессор. Автомобиль сможет составить конкуренцию Audi RS3, имеющим 400-сильный мотор объемом 2,5 литра и 480 Нм. Модель способна разгоняться до 100 км/ч за 4,1 сек. Напомним, что недавно представлено новое поколение Mercedes-Benz S-Class. Обновлены радиаторная решетка и оптика - как головная, так и на корме. Изменился незначительно рисунок фар и технологии компоновки светодиодных огней. Поставлены новые колесные диски.  Технические характеристики претерпели гораздо больше изменений. Например, появился 6-цилиндровый мотор объемом 3 литра с двумя турбинами, выдающий мощность 362 л.с. Для вариантов S560 доступен битурбированный 4-литровый мотор V8 мощностью 463 л.с. Вместо 5,5-литрового силового агрегата на AMG S63 теперь устанавливается тот же V8, но уже с 603 л.с. S-Class получил усовершенствованные системы активной безопасности и возможности полуавтономного вождения.  Обновленный Mercedes-Benz S-Class поступит на европейский рынок в июле 2017 года. 
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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